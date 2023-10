Colón de San Justo arrancó con un triunfo en el Torneo Regional Federal

En el complemento, si bien hubo varias situaciones de gol, el Conquistador no pudo seguir aumentando distancias en el marcador, y se quedó con el merecido triunfo por 2 a 0, gracias al juego asociado y prolijo que tuvo en todo el partido y en todas sus líneas. Un buen comienzo para el conjunto Conquistador que venía de ganarle el clásico a Sanjustino, y clasificar a los cuartos de final del Clausura Alberto Garau.

En la próxima fecha, los dirigidos por Mauricio Chiementin visitarán a Huracán de la localidad de Villa Ocampo, por su parte, Gimnasia recibirá a Atlético Libertad. En el otro cotejo de la zona 6, Libertad de Villa Trinidad empató 1 a 1 con Huracán de Villa Ocampo.

Antes de dar comienzo al partido, el presidente José Luis Reppeto, Junto al Vicepresidente Jorge Cejas y el capitán del Rojo, Brian Minotti, hicieron la entrega de un presente a Jeremías Floretín, hijo de la casa y actual Talleres de Córdoba, quien estará defendiendo la celeste y blanca en el Mundial Sub 17 en Indonesia, que dará comienzo el próximo 10 de noviembre.

Por la Zona 8, este martes 31 de octubre se producirá el debut de los otros dos elencos de la Liga Santafesina. A las 21, en cancha de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá será anfitrión de la Universidad del Litoral, con el arbitraje de Juan Bonnin quien contara con la colaboración de Nicolás Mottier, y Demian Carnevale. En el gigante de barrio Barranquitas, Sportivo Norte de Rafaela se medirá con Peñarol de la misma ciudad a partir de las 21.

Por la Zona 7, en el departamento San Jerónimo, no se pudo disputar el choque que debían sostener 9 de Julio de Arocena con Sportivo Ben Hur de Rafaela. El mismo no se jugó, ya que por presencia de público visitante, el cual no está permitido en el Regional, la policía de la Unidad Regional XV, no ofreció garantías. Con lo cual Ben Hur, equipo conducido por el santafesino Rolando Carlen, no pudo debutar en Arocena con lo cual el partido por la 1° fecha fue suspendido.

En el otro cruce de la zona, en el departamento Las Colonias, Juventud de Esperanza derrotó a Atlético Franck por 2 a 1 bajo el arbitraje de Sebastián Medina de la Liga Esperancina. Los goles para el conjunto esperancino los concretaron Ezequiel Spies de penal y Gonzalo Calza, mientras que para la visita de un tiro libre penal marcó José Leal. En la segunda fecha, Juventud de Esperanza deberá visitar a Ben Hur en Rafaela, mientras que Argentino de Franck será anfitrión de 9 de Julio de Arocena.