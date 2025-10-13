Pellegrini: "Caren Tepp llama a perseguir y atacar a los hombres solo por ser hombres"

El candidato a diputado nacional por Santa Fe advirtió los peligros del discurso de odio de la candidata del kirchnerismo. “El camino es la igualdad ante la ley, protegiendo a todos los argentinos de bien”, dijo.

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza , Agustín Pellegrini, cruzó a Caren Tepp. "Que peligroso es su discurso de odio contra los hombres, por el solo hecho de ser hombres” , afirmó.

Ocurre que Caren Tepp, quien lleva a Agustín Rossi en su lista para diputados nacionales, mantuvo una reunión de corte feminista donde dijo que ellas no son las mujeres de nadie, son las que deben enfrentar la crueldad de los gobiernos autoritarios.

“Que peligroso este discurso de odio, incitando a perseguir y atacar a los hombres solo por ser hombres. El camino es la igualdad ante la ley, protegiendo a todos los argentinos de bien”, dijo el candidato de Milei en Santa Fe.

Para terminar, Pellegrini dejó un claro mensaje de cara al 26 de octubre: "Los santafesinos deberían tener cuidado con que se instale este relato otra vez. La sociedad se construye entre mujeres y hombres unidos: como parejas, amigos, compañeros, socios. Nosotros no vamos a fomentar nunca una guerra entre géneros".