Uno Santa Fe | El Mundo | Argentina

Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los fuertes terremotos

El Gobierno de Argentina difundió un comunicado oficial tras los dos terremotos en Venezuela. La administración de Javier Milei manifestó su solidaridad

25 de junio 2026 · 09:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los fuertes terremotos

Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los fuertes terremotos

La Oficina del Presidente de la República Argentina emitió este miércoles un comunicado oficial en el que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los fuertes terremotos que afectaron la franja norte costera de ese país y que también se sintieron en gran parte de su territorio.

En el documento, el Gobierno argentino señaló que los movimientos sísmicos provocaron daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluida Caracas, además de afectar a numerosas familias.

Argentina ofreció colaboración internacional

A través del comunicado difundido en las redes sociales, la administración encabezada por Javier Milei afirmó que sigue de cerca la evolución de la situación y manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera ser necesaria.

"La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", expresó el texto difundido por la Casa Rosada.

Asimismo, el Gobierno destacó la importancia de la cooperación internacional frente a una emergencia de esta magnitud.

El mensaje de Javier Milei al pueblo venezolano

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", indicó el documento.

Apoyo a las familias afectadas y a los equipos de rescate

El comunicado concluye con un mensaje dirigido a las víctimas del desastre y a quienes trabajan en las tareas de emergencia.

"En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población", expresó la Oficina del Presidente.

La declaración oficial se conoció pocas horas después de que las autoridades venezolanas decretaran el estado de emergencia nacional y desplegaran operativos de rescate en las zonas más afectadas por los terremotos.

Imágenes de uno de los principales bulevares de La Guaira después del terremoto. Casi todos los edificios colapsaron.

Argentina Venezuela terremotos solidaridad Javier Milei
Noticias relacionadas
Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque afirman que de manera más controlada

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque afirman que de manera "más controlada"

¿La clase media en vías de extinción?: 60% de los hogares ya recurre al endeudamiento para subsistir

¿La clase media en vías de extinción?: 60% de los hogares ya recurre al endeudamiento para subsistir

El consumo de carne vacuna sigue cayendo y alcanzó el registro más bajo de las últimas dos décadas

El consumo de carne vacuna sigue cayendo y alcanzó el registro más bajo de las últimas dos décadas

Lo último

Gimnasia acordó la continuidad de Germán Conti

Gimnasia acordó la continuidad de Germán Conti

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

Último Momento
Gimnasia acordó la continuidad de Germán Conti

Gimnasia acordó la continuidad de Germán Conti

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

Qué sectores se beneficiarían con la sanción del súper RIGI

Qué sectores se beneficiarían con la sanción del súper RIGI

Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

Ovación
Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Colón aseguró a una de sus apuestas de futuro: Lucas Picech renovó hasta 2028

Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

Siete jugadores de la Selección podrían debutar en el Mundial ante Jordania

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Colón pretende incorporar un defensor y suena el nombre de un campeón

Se definió el equipo argentino para el Pan Pacific Championships

Se definió el equipo argentino para el Pan Pacific Championships

Se juega este fin de semana la cuarta fecha de la Copa Santa Fe

Se juega este fin de semana la cuarta fecha de la Copa Santa Fe

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe