Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los fuertes terremotos

El Gobierno de Argentina difundió un comunicado oficial tras los dos terremotos en Venezuela. La administración de Javier Milei manifestó su solidaridad

La Oficina del Presidente de la República Argentina emitió este miércoles un comunicado oficial en el que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los fuertes terremotos que afectaron la franja norte costera de ese país y que también se sintieron en gran parte de su territorio.

En el documento, el Gobierno argentino señaló que los movimientos sísmicos provocaron daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluida Caracas, además de afectar a numerosas familias.

Argentina ofreció colaboración internacional

A través del comunicado difundido en las redes sociales, la administración encabezada por Javier Milei afirmó que sigue de cerca la evolución de la situación y manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera ser necesaria.

"La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", expresó el texto difundido por la Casa Rosada.

Asimismo, el Gobierno destacó la importancia de la cooperación internacional frente a una emergencia de esta magnitud.

El mensaje de Javier Milei al pueblo venezolano

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", indicó el documento.

Apoyo a las familias afectadas y a los equipos de rescate

El comunicado concluye con un mensaje dirigido a las víctimas del desastre y a quienes trabajan en las tareas de emergencia.

"En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población", expresó la Oficina del Presidente.

La declaración oficial se conoció pocas horas después de que las autoridades venezolanas decretaran el estado de emergencia nacional y desplegaran operativos de rescate en las zonas más afectadas por los terremotos.