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El minuto a minuto de Unión ante Newell's en el 15 de Abril

Unión, que lo ganaba con un gol de Marcelo Estigarribia, no lo pudo aguantar y Newell's se lo da vuelta por 2-1, en el 15 de Abril.

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 20:30hs
El minuto a minuto de Unión ante Newells en el 15 de Abril

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Newells en el 15 de Abril

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El minuto a minuto de Unión ante Newells en el 15 de Abril

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El minuto a minuto de Unión ante Newells en el 15 de Abril

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El minuto a minuto de Unión ante Newells en el 15 de Abril

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Unión ya recibe a Newell's, con quien pierde por 2-1, en el estadio 15 de Abril, en el partido que abre la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro cuenta con arbitraje del mendocino Fernando Espinoza. Marcelo Estigarribia, a los 3', y de cabeza, puso el 1-0 del Tatengue, y lo empardó a los 14' Matías Mansilla en contra. A los 38' Jerónimo Russo con un gran zurdazo puso el 2-1 para la Lepra.

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La derrota ante Estudiantes significó un golpe duro para Unión. No solo por la manera en la que se dio el partido, sino porque ganando quedaba momentáneamente puntero o luego del partido de Vélez hubiese quedado 2° en la Zona A.

Sin embargo, la caída ante el Pincha y otros resultados, lo dejaron 6°, de allí la obligación que tiene este viernes de ganarle a Newell's para seguir dentro de los primeros ocho equipos.

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Arrancó el partido en el 15 de Abril entre Unión y Newell's

Unión ya recibe a Newell's, en el estadio 15 de Abril, en el marco de la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Leo Madelón busca volver a la victoria tras el duro golpe que viene de sufrir frente a Estudiantes en La Plata.

Newell's Unión Maizon Rodríguez

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PT 1' La tuvo Unión con un remate de Tarragona que se fue al córner

Cristian Tarragona tomó una pelota en el vértice derecho, sacó un remate que se desvió en un defensor y se fue muy cerca del palo derecho del arco de Newell's, al córner. La primera clara del Tate.

Unión Platense Cristian Tarragona 1

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PT 3' Golazo de Unión, que le gana a Newell's en el 15 de Abril

Marcelo Estigarribia, de cabeza, anotó un golazo, tras una gran jugada por la derecha y un centro fantástico de Julián Palacios, para que Unión le esté ganando 1-0 a Newell's en el 15 de Abril

Marcelo Estigarribia

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PT 14' Gol de Newell's; Mansilla en contra lo empata ante Unión

Un centro desde la izquierda tras un córner, rebotó en Marcelo Estigarribia y Mansilla se lo metió en contra. Unión empata con Newell's 1-1 en el 15 de Abril.

Newells San Lorenzo.jpg

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PT 27' La tuvo Newell's con un cabezazo que pegó en el travesaño

Gran jugada por la derecha de Mazzantti, quien envió el centro al segundo palo para Luciano Herrera, quien cabeceó solo y la pelota se estrelló en el travesaño.

Newell's.jpg

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PT 38' Gol de Newell's, que se lo da vuelta a Unión

Jerónimo Russo, tras un rebote que dio Cristian Tarragona de cabeza a la salida de un córner, convierte un golazo para el 2-1 de Newell's ante un desconocido Unión.

Newell's gol.jpg

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Final del primer tiempo en el 15 de Abril

Unión está perdiendo frente a Newell's por 2-1 en el 15 de Abril. Lo ganaba con un tanto de Marcelo Estigarribia y la Lepra lo dio vuelta con los goles de Matías Mansilla, en contra, y Jerónimo Russo.

Estigarribia.jpg

Formaciones de Unión y Newell's

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodriguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini, 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Newell’s: 30-Josué Reinatti; 14-Armando Méndez, 15-Saúl Salcedo, 23-Nicolás Goitea y 28-Jerónimo Russo; 5-Luca Regiardo, 26-Rodrigo Herrera; 18-Walter Mazzantti, 20-Facundo Guch, 36-Francisco Scarpeccio y 27-Luciano Herrera. DT: Frank Darío Kudelka.

Goles: PT 3' Estigarribia, de cabeza (U) y 14' Matías Mansilla, en contra (N).

Amonestados: Regiardo (N).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Yamil Possi.

Unión Newell's 15 de Abril
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