El minuto a minuto de Unión ante Newell's en el 15 de Abril

Unión, que lo ganaba con un gol de Marcelo Estigarribia, no lo pudo aguantar y Newell's se lo da vuelta por 2-1, en el 15 de Abril.

Unión ya recibe a Newell's, con quien pierde por 2-1, en el estadio 15 de Abril, en el partido que abre la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro cuenta con arbitraje del mendocino Fernando Espinoza. Marcelo Estigarribia, a los 3', y de cabeza, puso el 1-0 del Tatengue, y lo empardó a los 14' Matías Mansilla en contra. A los 38' Jerónimo Russo con un gran zurdazo puso el 2-1 para la Lepra.

La derrota ante Estudiantes significó un golpe duro para Unión. No solo por la manera en la que se dio el partido, sino porque ganando quedaba momentáneamente puntero o luego del partido de Vélez hubiese quedado 2° en la Zona A.

Sin embargo, la caída ante el Pincha y otros resultados, lo dejaron 6°, de allí la obligación que tiene este viernes de ganarle a Newell's para seguir dentro de los primeros ocho equipos.

Live Blog Post Arrancó el partido en el 15 de Abril entre Unión y Newell's Unión ya recibe a Newell's, en el estadio 15 de Abril, en el marco de la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Leo Madelón busca volver a la victoria tras el duro golpe que viene de sufrir frente a Estudiantes en La Plata. Newell's Unión Maizon Rodríguez Prensa Unión

Live Blog Post PT 1' La tuvo Unión con un remate de Tarragona que se fue al córner Cristian Tarragona tomó una pelota en el vértice derecho, sacó un remate que se desvió en un defensor y se fue muy cerca del palo derecho del arco de Newell's, al córner. La primera clara del Tate. Unión Platense Cristian Tarragona 1 UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 3' Golazo de Unión, que le gana a Newell's en el 15 de Abril Marcelo Estigarribia, de cabeza, anotó un golazo, tras una gran jugada por la derecha y un centro fantástico de Julián Palacios, para que Unión le esté ganando 1-0 a Newell's en el 15 de Abril Marcelo Estigarribia UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 14' Gol de Newell's; Mansilla en contra lo empata ante Unión Un centro desde la izquierda tras un córner, rebotó en Marcelo Estigarribia y Mansilla se lo metió en contra. Unión empata con Newell's 1-1 en el 15 de Abril. Newells San Lorenzo.jpg

Live Blog Post PT 27' La tuvo Newell's con un cabezazo que pegó en el travesaño Gran jugada por la derecha de Mazzantti, quien envió el centro al segundo palo para Luciano Herrera, quien cabeceó solo y la pelota se estrelló en el travesaño. Newell's.jpg La Capital

Live Blog Post PT 38' Gol de Newell's, que se lo da vuelta a Unión Jerónimo Russo, tras un rebote que dio Cristian Tarragona de cabeza a la salida de un córner, convierte un golazo para el 2-1 de Newell's ante un desconocido Unión. Newell's gol.jpg El Ciudadano

Live Blog Post Final del primer tiempo en el 15 de Abril Unión está perdiendo frente a Newell's por 2-1 en el 15 de Abril. Lo ganaba con un tanto de Marcelo Estigarribia y la Lepra lo dio vuelta con los goles de Matías Mansilla, en contra, y Jerónimo Russo. Estigarribia.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Formaciones de Unión y Newell's

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodriguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini, 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Newell’s: 30-Josué Reinatti; 14-Armando Méndez, 15-Saúl Salcedo, 23-Nicolás Goitea y 28-Jerónimo Russo; 5-Luca Regiardo, 26-Rodrigo Herrera; 18-Walter Mazzantti, 20-Facundo Guch, 36-Francisco Scarpeccio y 27-Luciano Herrera. DT: Frank Darío Kudelka.

Goles: PT 3' Estigarribia, de cabeza (U) y 14' Matías Mansilla, en contra (N).

Amonestados: Regiardo (N).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Yamil Possi.