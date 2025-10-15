Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

En uno de los adelantados de la 8° fecha del Clausura Chijí Serenotti, Colón de San Justo derrotó por 6 a 0 a Unión en el predio Nery Pumpido y clasificó a los playoffs.

15 de octubre 2025 · 08:31hs
fotos gentileza Américo Miguel Muntaner

Se puso en marcha la octava fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el predio Nery Pumpido, Colón de San Justo goleó a Unión de Santa Fe por 6 a 0 y consiguió la clasificación a los playoffs, estirando a siete puntos la ventaja su perseguidos hasta que se complete su respectivo cotejo.

El equipo de Miguel Restelli fue impecable de principio a fin, mostrando jerarquía, juego y contundencia en el predio ubicado en Monte Vera. El cotejo se disputó en una noche muy agradable, y con el correcto arbitraje de Maximiliano Manduca. Con este resultado, el Rojo llegó a 22 puntos de 24 posibles en la previa al inicio del Torneo Regional Federal Amateur del próximo domingo.

En dicha competencia federal, el elenco del Portón del Norte Santafesino jugará el clásico frente a Sanjustino, mientras que en su próxima presentación liguista será en condición de local ante Pucará de barrio Transporte, y en el caso de la escuadra unionista, lo hará en calidad de visitante frente a Nobleza de Recreo.

Liga Santafesina Unión.jpg

La continuidad del octavo capítulo se producirá este miércoles 15 de octubre con un cotejo. A las 21, en el estadio Rafael Batres, en el barrio Centenario, Colón de Santa Fe será anfitrión de Sanjustino, mientras que el jueves 16, a partir de las 21, Sportivo Guadalupe recibirá a Pucará en el predio Nery Pumpido.

El sábado 18 de octubre se completará la programación con los siguientes cotejos: desde las 16 jugarán Ateneo Inmaculada con Juventud Unida, Academia Cabrera con Indepediente, Ciclón Racing con Gimnasia y Esgrima, La Salle Jobson con Ciclón Norte, Nacional con Vecinal Gálvez, y Newell´s con Cosmos. A las 16.30, Universidad jugará en Colonia San José con Nobleza de Recreo, y a las 17, en Independiente de Santo Tomé, El Quillá enfrentará a La Perla del Oeste.

Síntesis: Unión 0- Colón de San Justo 6

Unión: Mateo Raschia, Matías Schultz, Santiago Zenclussen, Uriel Barinaga, Santiago Coria, Mario Mosset, Agustín Benavidez, Simón Bigot, Alan Sosa, Santino Sottocorno y Benjamín Pérez. DT: Juan De Olivera.

Colón de San Justo: Gonzalo Chávez, Tomás Baroni, Osvaldo Arroyo, Ismael Quilez, Mauricio Del Giudice, Francisco Ortega, Genardo Peresettui, Ignacio Mena, Claudio Albarracín, Lautaro Fagioli y Matías Fantín. DT: Miguel Ángel Restelli.

Goles: Pt: 10´ Lautaro Fagioli (CSJ), 15´ Mauricio Del Giudice (CSJ), 39´ Claudio Albarracín (CSJ). St: 15´ Franco Jominy (CSJ), 28´ Franco Jominy (CSJ), 33´ Alejandro Ojeda (CSJ).

Cambios: Felipe Zilli x Barinaga, Gerónimo Faría x Coria, Fausto Perezlindo x Pérez, Juan Peralta x Benavídez, Thiago Fernández x Bigot (U); Valentino Baccaro x Mena, Franco Estechi x Fantín, Alejandro Ojeda x Fagioli, Maximiliano Melgratti x Baroni y Franco Tominy x Albarracín.

Amonestados: Matías Schultz, Mario Mossett y Simón Bigot (U); Ismael Quilez, Ignacio Mena y Maximiliano Melgratti (CSJ).

Cancha: predio Nery Pumpido (LSF)

Árbitro: Maximiliano Manduca (LSF).

-Posiciones:

-Zona 1: Colón (SJ) 22, Independiente 15, Gimnasia y Esgrima 12, Unión 10, Ciclón Racing 9; Ateneo, Universidad y Academia Cabrera 8; Pucará y Nobleza 7; Juventud Unida de Candioti 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, La Perla 14; Sanjustino 13, Colón y La Salle Jobson 11; Ciclón Norte 9, Nacional 8, Náutico El Quillá y Newell´s 7; Cosmos 6 y Vecinal Gálvez 5.

