Colón volvió a perder pero dejó una buena imagen hacia el inicio de la Liga Argentina

En la recta final de su preparación para el inicio de la Liga Argentina de Básquetbol 2025/26, el plantel de Colón continúa sumando rodaje y minutos de juego. Este martes, en el marco de su tercer encuentro de carácter amistoso, el equipo dirigido por Sebastián Porta enfrentó nuevamente a San Isidro de San Francisco, rival ante el cual debutará oficialmente en el certamen nacional.
Colón cayó ante San Isidro por 89-69, en el Roque Otrino, en un nuevo partido amistoso de cara al arranque de la temporada en la Liga Nacional.
Por Ovación
El triunfo quedó en manos del conjunto cordobés, que se impuso por 89 a 69, mostrando una mayor profundidad de plantel y ritmo de competencia. Los Halcones Rojos exhibieron una destacada actuación colectiva, con un gran tercer cuarto que les permitió marcar diferencias, y con Jerónimo Suñe como una de las figuras más destacadas del encuentro.
Más allá del resultado, en Colón quedaron aspectos positivos para remarcar. El equipo rojinegro, que aún aguarda la llegada de sus dos extranjeros para completar el plantel, mostró pasajes de buen juego, intensidad defensiva y variantes interesantes en ataque, señal de que el proceso de ajuste avanza por buen camino.
El entrenador Sebastián Porta continúa delineando los últimos detalles para la temporada, buscando afianzar una identidad de juego competitiva y sólida.
La revancha entre Colón y San Isidro se disputará este viernes en el gimnasio Antonio Manno, donde el elenco santafesino intentará ratificar la evolución mostrada en estos amistosos y seguir puliendo su funcionamiento de cara al debut oficial en la Liga Argentina 2025/26.
Síntesis de Colón y San Isidro
COLÓN 69: Joaquín Fernández 5, Bautista Fernández 15, Germán González 6, Hans Feder Ponce 17, Andrés Jaimes 8 (FI) Juan Aldaz 0, Santiago Costa 9, Estanislao Crespi 2, Thiago Chemez 7. DT: Leandro Spies.
SAN ISIDRO 89: Chris Hooper 14, Jerónimo Suñe 24, Nahuel Buchaillot 9, Luciano Ortiz 9, Manuel Lambrisca 9 (FI) Jeremías Diotto 11, Marcos Saglietti 3, Julián Eydallin 4, Lautaro Mare 0, Maximiliano Lizarraga 0, Emilio Boye 6. DT: Sebastián Porta.
Parciales: 20-27, 37-49 y 48-71.
Árbitros: Danilo Molina y Fabio Alaniz.
Cancha: Roque Otrino.
Fuente: Marca Personal