Zverev quedó eliminado del Six Kings Slam, pero se llevó una millonaria cifra

El alemán Alexander Zverev cayó ante el estadounidense Taylor Fritz y quedó eliminado del Six Kings Slam 2025, pero se llevó 1.5 millones de dólares

15 de octubre 2025 · 18:45hs
El alemán Alexander Zverev cayó 6-3 y 6-4 ante el estadounidense Taylor Fritz y quedó eliminado del Six Kings Slam 2025, pero se llevó 1.5 millones de dólares.

El encuentro duró apenas 59 minutos, debido a la amplia diferencia que le sacó el norteamericano. A pesar del corto tiempo, según arrojaron los cálculos matemáticos, el europeo generó $25.424 por minuto y $424 por segundo.La abultada cifra refleja la magnitud económica del certamen y el nivel de premios que ofrece incluso en partidos de corta duración.

Zverev salió bien parado pese a quedar fuera del Six Kings Slam

El Six Kings Slam es un torneo de exhibición que reúne a destacadas figuras del tenis mundial y reparte premios millonarios. No forma parte del circuito oficial, por lo que los resultados no cuentan para el ranking ATP.

A pesar de tratarse de una competencia de exhibición, el certamen se destaca por los elevados premios económicos que entrega, tanto para los ganadores como para quienes quedan eliminados en las primeras rondas. Además, estas cifras reflejan el atractivo financiero del torneo y la importancia que tiene para los jugadores más allá del aspecto deportivo.

En este contexto, la derrota de Zverev ante Fritz no tuvo impacto deportivo, aunque el alemán cerró su participación con una importante recompensa por su presencia en el evento.

