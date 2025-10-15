Uno Santa Fe | Santa Fe | empresarios

Cumbre de empresarios, sindicalistas y provincia para evaluar la crisis metalúrgica en Santa Fe

Los dirigentes de la Asociación de industriales Metalúrgicos y de la UOM se reunieron con el secretario de Trabajo para analizar la difícil situación por la que atraviesa el sector en la región y discutir herramientas de alivio

15 de octubre 2025 · 18:43hs
La situación de la industria metalúrgica en la región encendió todas las alarmas. Las conducciones de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se reunieron con el secretario de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, para analizar el panorama de la actividad discutir herramientas que permitan amortiguar el impacto de la crisis en el empleo.

Durante el encuentro tripartito se expusieron los casos de numerosas empresas que actualmente enfrentan dificultades productivas y financieras, con suspensiones de personal y una marcada caída en los niveles de actividad.

Planes urgentes

“El objetivo principal de la reunión fue solicitar la implementación de herramientas que permitan sostener el empleo y la producción, ante un contexto que afecta directamente a la estructura industrial local”, señaló AIM en un comunicado.

El empleo privado registrado en Santa Fe sigue en caída: julio cerró con 510.300 puestos

En representación de la entidad empresarial articiparon su presidente, Rafael Catalano, y el secretario general, Mariano Casermeiro. Por parte de la UOM estuvieron presentes su secretario general, Antonio Donello, y el asesor legal Pablo Cerra.

Un mapa complicado

Precisamente, el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, Pablo Cerra, estimó que se perdieron unos 2 mil empleos de esa rama de actividad en la región desde que comenzó el actual gobierno y que hay 30 empresas que acordaron suspensiones.

Uno de los últimos episodios de esta crisis fue la decisión de la fábrica de electrodomésticos Electrolux informó a principios de semana la suspensión por al menos el mes de octubre de unos 400 trabajadores en su planta rosarina.

De acuerdo a un informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate), deesde que comenzó el gobierno de Javier Milei cerraron casi 1.800 establecimientos productivos en la provincia de Santa Fe. Es uno de los efectos negativos más duros que el modelo económico nacional tuvo en la provincia, según un informe que acaba de publicar el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate).

El trabajo que evalúa los impactos de la política económica en la región comparó, además, la evolución del empleo formal entre mayo de 2023 y mayo de 2025. Se perdieron casi 14.500 puestos en el período, encabezados por la industria, que resignó 6.000.

En esas condiciones, el salario de los santafesinos que trabajan en el sector privado perdió $ 1,4 millones durante esa gestión

