Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Un equipo chino habría hecho consultas concretas para llevarse a una de las joyas de Unión, que brilla en el fútbol de Chile.

En el Mundo Unión hay expectativa por el presente de Franco Ratotti, delantero surgido de las inferiores tatengues, quien atraviesa un gran momento en Unión Española de Chile y ya despertó el interés de un equipo del fútbol chino, según confirmó su representante Matías Di Leo.

Ratotti, de 21 años , fue cedido a préstamo a comienzos de año al conjunto hispano, luego de firmar su contrato profesional con Unión. El acuerdo incluye una opción de compra del 50% del pase , cuyo monto no trascendió públicamente, que vence a fin de año .

En su primera experiencia en el exterior, el delantero argentino acumula cuatro partidos disputados, con un gol, dos asistencias y 257 minutos en cancha, números que lo colocan como una de las gratas sorpresas del campeonato chileno. Su club atraviesa una etapa decisiva, ya que se encuentra peleando por mantener la categoría, con dos puntos de ventaja sobre Limache, su principal rival en esa lucha.

El último fin de semana, Ratotti vivió un momento muy especial: marcó su primer gol como profesional en la victoria ante Huachipato, y tras el encuentro compartió sus sensaciones en diálogo con el diario AS.

Ratotti, sobre su presente en Unión Española

“En Argentina estuve bastante tiempo con el plantel principal de Unión de Santa Fe, no me tocó debutar, pero tuve ese roce con el profesionalismo. Me ayudó mucho para hoy estar más fuerte de cabeza, entender algunas circunstancias”, señaló el atacante.

Consultado sobre su llegada a Unión Española, el joven delantero explicó las razones que lo llevaron a aceptar el desafío en el fútbol chileno: “Yo había tenido varias ofertas para analizar, pero me gustó este desafío. Vi lo que se jugaba el equipo, que podría tener más oportunidades. Me hablaron bien del club, a la hora de tomar una decisión pregunté... no me arrepiento de nada”, afirmó.

Mientras tanto, en Santa Fe siguen atentos a cada paso de Ratotti, ya que su evolución y el posible interés de un club de China podrían revalorizar su ficha. Si Unión Española no hace uso de la opción de compra, el delantero deberá regresar al Tatengue en enero de 2026, aunque su futuro parece estar cada vez más abierto a nuevas fronteras.