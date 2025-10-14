Uno Santa Fe | Colón | Colón

El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

Ezequiel Medrán tiene un diagrama de actividades con el plantel de Colón para el final del 2025. En qué consiste y de qué depende.

14 de octubre 2025 · 12:03hs
El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

Este lunes por la tarde, Colón volvió a las prácticas en el predio del club bajo la supervisión de Ezequiel Medrán, con el plantel organizado en tres grupos según situación contractual y etapa de desarrollo.

Vale recordar que Colón quedó fuera de competencia con la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, con la victoria ante el CADU, y que la decisión más radical que se tomó fue la de la rescisión de contrato con Joel Soñora, mientras que se busca avanzar con otros jugadores con los cuales se buscará una salida anticipada.

La idea de Medrán con el plantel de Colón

Los juveniles retomaron los trabajos junto al equipo de Reserva, en busca de continuidad en su formación y mayor roce competitivo. Por su parte, los futbolistas cuyo contrato vence el próximo 31 de diciembre realizaron tareas diferenciadas, mientras que quienes tienen vínculo vigente para la temporada 2026 trabajaron normalmente bajo la tutela del entrenador.

Según el plan de trabajo establecido, el plantel continuará con la rutina durante lo que resta de octubre, tendrá un receso a mitad de noviembre, y retomará los entrenamientos a mediados de diciembre, en la previa a la pretemporada.

En paralelo, la continuidad de Medrán al frente del equipo y el proyecto deportivo de Colón quedará supeditada a lo que decida la nueva dirigencia que asumirá el 1 de diciembre, tras las elecciones programadas para el 30 de noviembre. Por ahora, el objetivo principal es mantener al plantel activo y en ritmo, mientras se define el futuro institucional y deportivo del club.

