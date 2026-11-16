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Horas determinantes en Unión: reuniones y decisiones por tomar

Este lunes, el presidente rojiblanco Luis Spahn se juntará con Santiago Zurbriggen y con Leonardo Madelón y mañana habrá reunión de comisión directiva

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2026 · 12:50hs
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Luis Spahn respalda la continuidad de Leonardo Madelón.

Luis Spahn respalda la continuidad de Leonardo Madelón.

La realidad indica que Leonardo Madelón tiene contrato con Unión hasta el 30 de junio del 2027 y claro está, su intención es continuar como entrenador del plantel.

Reuniones para definir la continuidad de Madelón

Para ello, cuenta con el respaldo del presidente Luis Spahn y de otros directivos, pero no existe unanimidad, ya que otros dirigentes pretenden un cambio de técnico y le apuntan a Facundo Sava.

No obstante, hace algunas horas se confirmó que el Colorado Sava renovó su contrato con Sarmiento hasta diciembre del 2027.

Otro de los nombres que había surgido era el de Diego Dabove quien se fue de Tigre. Pero con el correr de los días fue perdiendo fuerza.

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Por lo informado en Sol Play 91.5, este lunes se llevará a cabo una reunión entre Spahn y Madelón, que además contará con la presencia del director deportivo Santiago Zurbriggen y de la mesa chica.

Pero luego, el martes se llevará adelante la reunión de comisión directiva en donde se terminará de definir la continuidad del entrenador.

Y si bien hay directivos que quieren cortar el ciclo de Madelón, el contexto está dado para que se confirme la continuidad del DT y es lo que ocurriría este martes.

Unión Madelón Spahn
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