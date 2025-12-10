Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón volvió a tropezar en la Liga Argentina: cayó en un final cerrado ante Salta Basket

Colón cayó ante el puntero Salta Basket por 77-74, en el Estadio Delmi, en un final cerrado, en el marco de la fase regular de la Liga Argentina.

Ovación

Por Ovación

10 de diciembre 2025 · 07:20hs
Prensa Salta Basket

Colón volvió a sufrir un golpe en el cierre en el marco de la Liga Argentina de Básquet. En una noche vibrante en el Estadio Delmi, el Sabalero entregó una actuación intensa y competitiva, pero terminó perdiendo 77-74 frente a Salta Basket, líder firme de la Conferencia Norte. El elenco santafesino luchó hasta la última posesión, aunque otra vez se quedó sin premio en un cierre apretado que agudiza su momento irregular.

Un primer tiempo cambiante y lleno de respuestas

El comienzo del partido tuvo el mismo guion del duelo inicial entre ambos equipos en Santa Fe: marcas duras, ataques forzados y un ritmo sostenido que mantuvo el score parejo durante todo el primer cuarto. En el segundo período apareció el alto goleo, con ambos elencos encontrando vías de anotación y castigando desde el perímetro cada desajuste rival.

El intercambio fue constante y el tablero reflejó esa tensión: la primera mitad terminó con Colón al frente por la mínima (40-41), muestra de la paridad y de la calidad del espectáculo que entregaron dos equipos que no se guardaron nada.

En ese tramo inicial, el goleo sabalero tuvo un reparto claro. El tridente compuesto por González, Ponce y Lozano llevó el peso ofensivo del equipo, mientras que en Salta sobresalieron Hunter, Binda, Linares y Álvarez, todos determinantes para mantener a los locales siempre a tiro.

Un tercer cuarto calcado y un cierre de infarto

La historia no cambió tras el descanso. El tercer capítulo terminó igualado 23-23, reflejo fiel del nivel parejo que habían mostrado hasta entonces. El público salteño vivió otra noche cardíaca, siguiendo punto a punto las alternativas de un equipo que volvió a presentar bajas: los Infernales no contaron nuevamente con Maxi Torino, uno de sus internos clave.

En la segunda mitad se sumaron otros protagonistas. Gómez y Abdala calentaron la mano desde el perímetro y encendieron el Delmi con cada bomba. Sobre el final, fue Tomás Botta quien destrabó el marcador con un triple vital para que Salta tomara una pequeña ventaja en los últimos 90 segundos.

Colón peleó hasta el final, pero no alcanzó

A pesar del golpe, el equipo dirigido por David Spies no se entregó. Cerca del final apareció la mejor versión anotadora de Bautista Fernández, quien venía apagado en los primeros dos cuartos, para darle aire al Sabalero en el intento de remontada.

Con 22 segundos por jugar, Salta estaba arriba 77-74 y con la pelota en sus manos. Tras la jugada diagramada por Ricardo De Cecco, el local falló y Colón tuvo la chance de empatar. En medio del vértigo, la bola quedó sucia y terminó en manos de Feder Ponce, que lanzó presionado y corto. La ilusión se esfumó en ese instante.

El Delmi explotó, Salta Basket celebró otro triunfo que lo afianza como líder absoluto de la Norte, y Colón volvió a Santa Fe con la frustración de haber competido hasta el límite pero sin poder quebrar su racha adversa.

El Sabalero deberá recomponer energías rápidamente: necesita respuestas, regularidad y un cierre más claro de los partidos para evitar que las derrotas ajustadas sigan marcando su camino en la competencia.

Colón Liga Argentina Salta Basket
