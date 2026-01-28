Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

Colón de a poco va conociendo su hoja de ruta y en las últimas trascendió cuándo recibirá a Ferro por la 3ª fecha de la Primera Nacional

28 de enero 2026 · 14:33hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

De a poco, el calendario de la Primera Nacional comienza a ordenarse luego de la postergación de una semana y Colón ya conoce cuándo afrontará su segunda presentación como local en la temporada 2026. Todo se dilata por la puja en quién televisará los partidos.

Colón, con día y hora para jugar ante Ferro

Por la 3ª fecha de la Zona A, el Sabalero recibirá a Ferro el sábado 28 de febrero, desde las 20, en el estadio Brigadier López. Será el segundo compromiso en Santa Fe para el Rojinegro, que buscará hacerse fuerte en casa desde el arranque del certamen.

Cabe recordar que el debut de Colón en el campeonato también será en condición de local: el sábado 14 de febrero, a las 20, frente a Deportivo Madryn. La segunda escala será el domingo 22, a las 18, en Salta contra Central Norte.

Con los horarios confirmados, el cuerpo técnico ya puede planificar con mayor precisión el inicio de la competencia, en un torneo que promete ser exigente y con un calendario ajustado desde el comienzo. El Brigadier López volverá a ser escenario clave para las aspiraciones del Sabalero, que buscará arrancar con el pie derecho ante su gente.

