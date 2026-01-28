Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón sumó minutos y cerró otro ensayo sin goles ante Patronato

Colón igualó 0-0 ante Patronato en el Predio 4 de Junio, en un amistoso entre titulares que le permitió a Ezequiel Medrán seguir probando variantes.

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 10:12hs
Colón sumó minutos y cerró otro ensayo sin goles ante Patronato

UNO / José Busiemi

Colón disputó un nuevo compromiso de preparación y empató sin goles frente a Patronato en el Predio 4 de Junio, en un encuentro amistoso que enfrentó a las formaciones titulares de ambos equipos de cara al debut en el Torneo de la Primera Nacional.

Más allá del resultado, el duelo fue una buena medida para evaluar rendimientos individuales y continuar consolidando la idea futbolística del cuerpo técnico.

LEER MÁS: Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán mostró solidez defensiva y una estructura ordenada en la mitad de la cancha, aunque volvió a evidenciar que aún debe afinar los últimos metros para transformar el dominio territorial en situaciones claras de gol.

La formación de Colón

Para este ensayo, el DT rojinegro dispuso el siguiente once inicial: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2016481252665135116&partner=&hide_thread=false

Durante el desarrollo del juego, Colón intentó imponer condiciones a partir de la circulación en el mediocampo y la proyección de sus laterales, pero se encontró con un rival bien parado que redujo espacios y obligó a buscar variantes por afuera.

Cambios y variantes en el complemento

En el arranque del segundo tiempo, Tomás Paredes ingresó en el arco en lugar de Budiño, en una rotación habitual de pretemporada para darles minutos a todos los futbolistas. Más adelante también entraron Matías Godoy, por Conrado Ibarra, y Facundo Castro, en reemplazo de Bonansea.

practica colon medran.jpg
Col&oacute;n empat&oacute; sin goles ante Patronato en un amistoso que tuvo lugar en el Predio 4 de Junio.

Colón empató sin goles ante Patronato en un amistoso que tuvo lugar en el Predio 4 de Junio.

Con las modificaciones, el equipo intentó ganar frescura en ataque, pero el trámite siguió siendo parejo y con pocas situaciones claras frente a los arcos.

Un Patronato ordenado

El conjunto entrerriano formó con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Francisco Heredia; Juan Pablo Barinaga, Federico Bravo y Valentín Pereyra; Brandón Cortés y Hernán Rivero.

Patronato apostó a un esquema compacto, con presión en la zona media y transiciones rápidas, lo que generó un duelo equilibrado y de mucha disputa física.

LEER MÁS: Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Este tipo de amistosos le permiten al entrenador de Colón seguir sacando conclusiones y ajustar piezas antes del inicio de la competencia oficial. Con varios futbolistas sumando rodaje y una base que empieza a repetirse, el Sabalero continúa su preparación con la mira puesta en llegar en plenitud al debut.

Colón Patronato Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
el nuevo colon se pone a prueba frente a patronato en el predio 4 de junio

El nuevo Colón se pone a prueba frente a Patronato en el Predio 4 de Junio

colon blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

final feliz: colon acordo la salida de jose neris a america de cali

Final feliz: Colón acordó la salida de José Neris a América de Cali

lucas cano: la b nacional es muy dificil, colon no tiene que estar ahi

Lucas Cano: "La B Nacional es muy difícil, Colón no tiene que estar ahí"

Lo último

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Último Momento
Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

Ovación
Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"