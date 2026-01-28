Colón sumó minutos y cerró otro ensayo sin goles ante Patronato

Colón igualó 0-0 ante Patronato en el Predio 4 de Junio, en un amistoso entre titulares que le permitió a Ezequiel Medrán seguir probando variantes.

Colón disputó un nuevo compromiso de preparación y empató sin goles frente a Patronato en el Predio 4 de Junio, en un encuentro amistoso que enfrentó a las formaciones titulares de ambos equipos de cara al debut en el Torneo de la Primera Nacional.

Más allá del resultado, el duelo fue una buena medida para evaluar rendimientos individuales y continuar consolidando la idea futbolística del cuerpo técnico.

LEER MÁS: Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán mostró solidez defensiva y una estructura ordenada en la mitad de la cancha, aunque volvió a evidenciar que aún debe afinar los últimos metros para transformar el dominio territorial en situaciones claras de gol.

La formación de Colón

Para este ensayo, el DT rojinegro dispuso el siguiente once inicial: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2016481252665135116&partner=&hide_thread=false Amistoso de pretemporada vs @ClubPatronatoOf en el predio 4 de Junio.



El once de Ezequiel Medran: Budiño; Peinipil, Barrios, Olmedo, Castet; Marcioni, Muñoz, Antonio, Ibarra; Lago y Bonansea#ColonDePie — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 28, 2026

Durante el desarrollo del juego, Colón intentó imponer condiciones a partir de la circulación en el mediocampo y la proyección de sus laterales, pero se encontró con un rival bien parado que redujo espacios y obligó a buscar variantes por afuera.

Cambios y variantes en el complemento

En el arranque del segundo tiempo, Tomás Paredes ingresó en el arco en lugar de Budiño, en una rotación habitual de pretemporada para darles minutos a todos los futbolistas. Más adelante también entraron Matías Godoy, por Conrado Ibarra, y Facundo Castro, en reemplazo de Bonansea.

practica colon medran.jpg Colón empató sin goles ante Patronato en un amistoso que tuvo lugar en el Predio 4 de Junio.

Con las modificaciones, el equipo intentó ganar frescura en ataque, pero el trámite siguió siendo parejo y con pocas situaciones claras frente a los arcos.

Un Patronato ordenado

El conjunto entrerriano formó con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Francisco Heredia; Juan Pablo Barinaga, Federico Bravo y Valentín Pereyra; Brandón Cortés y Hernán Rivero.

Patronato apostó a un esquema compacto, con presión en la zona media y transiciones rápidas, lo que generó un duelo equilibrado y de mucha disputa física.

LEER MÁS: Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Este tipo de amistosos le permiten al entrenador de Colón seguir sacando conclusiones y ajustar piezas antes del inicio de la competencia oficial. Con varios futbolistas sumando rodaje y una base que empieza a repetirse, el Sabalero continúa su preparación con la mira puesta en llegar en plenitud al debut.