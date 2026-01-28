Alonso, duro en Colón: "Vamos a demostrar con documentos cómo encontramos el club"

El presidente José Alonso cargó duro contra la CD que condujo Víctor Godano en Colón, y remarcó: "Estamos pagando deudas que dijeron que estaban pagadas".

José Alonso fue tajante, en diálogo con Sol Play (FM 91.5), al referirse a la situación institucional y económica que, según sostiene, heredó la actual comisión directiva tras la gestión encabezada por Víctor Godano. El presidente de Colón confirmó que se está realizando un trabajo profesional para exponer públicamente el estado en el que recibieron la institución.

“ Lo estamos haciendo con un grupo de juristas y especialistas en lo económico-financiero. Vamos a demostrar con documentación cómo encontramos el club ”, afirmó. El dirigente evitó hablar de auditoría formal, pero sí dejó en claro que habrá un informe respaldado con papeles y precisión técnica .

LEER MÁS: Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Alonso fue duro en su diagnóstico: “Recibimos muchas deudas, cheques emitidos por montos muy grandes y compromisos que supuestamente estaban saldados y no lo estaban”.

Según su relato, la actual conducción debió afrontar pagos a proveedores, rescisiones y obligaciones que no figuraban con claridad. “Estamos pagando deudas que dijeron que estaban pagadas. Eso es lo que queremos exponer, sin vender humo y con pruebas”, subrayó.

El caso Sanguina, como símbolo en Colón

Dentro de ese panorama, Alonso puso como ejemplo lo que calificó como una operación “impertinente”: la compra del delantero paraguayo Jorge Sanguina.

Sanguina.jpg José Alonso hizo foco en la contratación de Jorge Sanguina para apuntar con todo contra la CD anterior de Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

“Lo de Sanguina es increíble. Fue un jugador que llegó lesionado y al que le hicieron firmar contrato antes de la revisación médica”, disparó. La frase, fuerte, fue acompañada por otra confirmación: “Hoy tenemos una deuda importante con Independiente Rivadavia por esa operación y la vamos a pagar, pero la situación fue muy irregular”.

Para el presidente, ese pase resume decisiones que, según su visión, comprometieron económicamente al club sin los debidos cuidados. “Son cosas que no se pueden entender en la gestión de una institución”, remarcó.

Exponer sin generar conflicto

A pesar de la dureza de sus palabras, Alonso aclaró que el objetivo no es generar una guerra interna sino ordenar y transparentar.

LEER MÁS: Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

“Decir la verdad no es generar conflicto. Es que la gente sepa qué pasó. Después cada uno sacará sus conclusiones”, explicó.

La dirigencia sabalera planea presentar ese informe cuando el trabajo esté terminado, con la idea de marcar un punto de partida claro. “Para proyectar un club serio primero hay que saber exactamente dónde se está parado”, concluyó.