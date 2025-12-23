Comenzaron los movimientos de entrenadores en los clubes de Liga Santafesina

Varios clubes de la Liga Santafesina de Fútbol anunciaron cambios en la conformación de sus cuerpos técnicos para 2026, y otros apostaron a la continuidad

Se bajó el telón de la temporada 2025 para la actividad deportiva en los diferentes clubes de la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol. El trabajo de las dirigencias comenzó a mover la conducción de los diferentes cuerpos técnicos, en donde hay algunos cambios, y en otros se ha apostado a la continuidad.

En la zona de piletas de su predio de Mendoza al 4.000, en barrio Roma, con la presencia de su presidente Miguel Cantero, en Newell´s se despidió la temporada, y también se procedió a realizar la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico que tendrá como responsables a Ariel Segalla y a Mariano Bonzi que venía de trabajar con Pucará de barrio Transporte. El grupo explicó ante la comisión directiva el proyecto deportivo y los objetivos a corto y mediano plazo.

Por su parte, Nobleza de Recreo confirmó a Mario Donetti como director técnico, quien venía de trabajar en Nacional de barrio Sur. El Gringo, con paso por Juventud Unida de Candioti y San Cristóbal de Ángel Gallardo, estará acompañado por Jorge Morzan, mientras que su ayudante de campo será David Gomila, Nicolás Nagel el director de selectivo, Cristian Marinoni el entrenador de arqueros, y el profesor Nicolás Camargo, el preparador físico.

Luego de tres años de trabajo intenso, Eduardo Magnin dejó la dirección técnica de La Salle Jobson, ya que continuará su carrera al frente de Americano de Carlos Pellegrini. Ahora, la entidad de Cabaña Leiva, anunció a Sebastián Servín como nuevo DT del cuadro lasallano. El reconquistense viene de consagrarse campeón del clausura de reserva y de 3 campeonatos de quinta división en el club Colegial.

image El Gringo Mario Donetti fue designado como nuevo DT de Nobleza de Recreo.

En el caso de Juventud Unida de Candioti, habrá renovación en la dirección técnica, ya que fue presentado el nuevo cuerpo técnico. El mismo estará integrado por Martino Petitti como entrenador, quien anteriormente había sido el responsable de ascender a Nacional. El joven DT estará acompañado por Alexis Gómez como ayudante de campo, Martín Vivas y Rodrigo Guerra como preparadores físicos. "Creemos en su trabajo y compromiso para seguir construyendo un equipo fuerte, unido y competitivo" aseguraron desde las institución.

En relación al Club Náutico El Quillá, la entidad del parque Belgrano comunicó la continuidad de Martín Mazzoni al frente del primer equipo liguista. Patita será secundado por el profesor Matías Brignone, quien afrontará su segundo año, tras un 2025 intenso de trabajo que incluyó, además de su tarea natural, la construcción de un gimnasio en el predio del club.