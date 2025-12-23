A pocos días del cierre del 2025 y con el grato recuerdo de la primera coronación en la historia de Marista RC en el Torneo del Interior, se confirmaron las zonas y el fixture para la edición venidera del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby. El único representante de la Unión Santafesina será Santa Fe Rugby Club.
Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior
Santa Fe Rugby Club integrará la zona 3 del Torneo del Interior A que organiza la UAR, y debutará el sábado 26 de marzo ante Córdoba Athletic en Sauce Viejo
Se confirmó el Torneo del Interior 2026
Al igual que este año, el certamen más federal del país se desarrollará de la misma manera mediante ventanas intercaladas con los torneos provinciales o regionales entre los meses de marzo y principios de octubre. En la categoría A se dividirán 16 equipos en 4 zonas, mientras que en el TDI B se deberán disputar las reválidas para conocer los grupos.
El Torneo del Interior se realiza desde 1998 y está representado todo el país, porque reúne a clubes de todas las Uniones de la Argentina. Desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B.
El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.
Santa Fe Rugby Club integrará la zona 3, junto a Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba y Córdoba Athletic. Por su parte, Estudiantes de Paraná, lo hará en la zona 2, con Tala de Córdoba, CURNE de Resistencia y Urú Curé de Río Cuarto.
El debut de la escuadra de Sauce Viejo está previsto para el sábado 28 de marzo, cuando reciba a Córdoba Athletic en Sauce Viejo, mientras que en la segunda jornada, el 25 de abril, visitará a Jockey Club de Rosario en Fisherton. El 30 de mayo, en la tercera fecha, los Tricolores serán anfitriones de Universitario de Córdoba.
En la cuarta fecha, el sábado 27 de junio, SFRC jugará de visitante con Universitario de Córdoba. En el quinto capítulo, el 25 de julio, recibirá en Sauce Viejo a Jockey Club de Rosario, y en la sexta, el sábado 1° de agosto, en barrio Jardín Espinoza, visitará a Córdoba Athletic.
Las Zonas del Torneo del Interior A
Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby
Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.
Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.
Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.
El fixture del Torneo del Interior 2026
-Fecha 1 – Sábado 28 de marzo
Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Marista RC
Tucumán Rugby vs. Mendoza RC
Estudiantes de Paraná vs. Tala RC
Urú Curé vs. CURNE
Universitario de Córdoba vs. Jockey Club de Rosario
Santa Fe Rugby vs. Córdoba Athletic
Jockey Club de Córdoba vs. Duendes RC
Old Resian vs. La Tablada
-Fecha 2 – Sábado 25 de abril
Marista RC vs. Tucumán Rugby
Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
Tala RC vs. Urú Curé
CURNE vs. Estudiantes de Paraná
Jockey Club de Rosario vs. Santa Fe Rugby
Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba
Duendes RC vs. Old Resian
La Tablada vs. Jockey Club de Córdoba
-Fecha 3 – Sábado 30 de mayo
Mendoza RC vs. Marista RC
Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
CURNE vs. Tala RC
Urú Curé vs. Estudiantes de Paraná
Córdoba Athletic vs. Jockey Club de Rosario
Santa Fe Rugby vs. Universitario de Córdoba
La Tablada vs. Duendes RC
Old Resian vs. Jockey Club de Córdoba
-Fecha 4 – Sábado 27 de junio
Marista RC vs. Mendoza RC
Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Tucumán Rugby
Tala RC vs. CURNE
Estudiantes de Paraná vs. Urú Curé
Jockey Club de Rosario vs. Córdoba Athletic
Universitario de Córdoba vs. Santa Fe Rugby
Duendes RC vs. La Tablada RC
Jockey Club de Córdoba vs. Old Resian
-Fecha 5 – Sábado 25 de julio
Tucumán Rugby vs. Marista RC
Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Mendoza RC
Urú Curé vs. Tala RC
Estudiantes de Paraná vs. CURNE
Santa Fe Rugby vs. Jockey Club de Rosario
Universitario de Córdoba vs. Córdoba Athletic
Old Resian vs. Duendes RC
Jockey Club de Córdoba vs. La Tablada
-Fecha 6 – Sábado 1° de agosto
Marista RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
Mendoza RC vs. Tucumán Rugby
Tala RC vs. Estudiantes de Paraná
CURNE vs. Urú Curé
Jockey Club de Rosario vs. Universitario de Córdoba
Córdoba Athletic vs. Santa Fe Rugby
Duendes RC vs. Jockey Club de Córdoba
La Tablada vs. Old Resian