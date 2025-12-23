Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe Rugby Club

Santa Fe Rugby Club integrará la zona 3 del Torneo del Interior A que organiza la UAR, y debutará el sábado 26 de marzo ante Córdoba Athletic en Sauce Viejo

23 de diciembre 2025 · 08:56hs
Santa Fe Rugby Club será el único representante de la USR en el Torneo del Interior A.

Santa Fe Rugby Club será el único representante de la USR en el Torneo del Interior A.

A pocos días del cierre del 2025 y con el grato recuerdo de la primera coronación en la historia de Marista RC en el Torneo del Interior, se confirmaron las zonas y el fixture para la edición venidera del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby. El único representante de la Unión Santafesina será Santa Fe Rugby Club.

Se confirmó el Torneo del Interior 2026

Al igual que este año, el certamen más federal del país se desarrollará de la misma manera mediante ventanas intercaladas con los torneos provinciales o regionales entre los meses de marzo y principios de octubre. En la categoría A se dividirán 16 equipos en 4 zonas, mientras que en el TDI B se deberán disputar las reválidas para conocer los grupos.

El Torneo del Interior se realiza desde 1998 y está representado todo el país, porque reúne a clubes de todas las Uniones de la Argentina. Desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B.

El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.

Santa Fe Rugby Club integrará la zona 3, junto a Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba y Córdoba Athletic. Por su parte, Estudiantes de Paraná, lo hará en la zona 2, con Tala de Córdoba, CURNE de Resistencia y Urú Curé de Río Cuarto.

El debut de la escuadra de Sauce Viejo está previsto para el sábado 28 de marzo, cuando reciba a Córdoba Athletic en Sauce Viejo, mientras que en la segunda jornada, el 25 de abril, visitará a Jockey Club de Rosario en Fisherton. El 30 de mayo, en la tercera fecha, los Tricolores serán anfitriones de Universitario de Córdoba.

image
La escuadra de Sauce Viejo debutar&aacute; el s&aacute;bado 28 de marzo ante C&oacute;rdoba Athletic de local.

La escuadra de Sauce Viejo debutará el sábado 28 de marzo ante Córdoba Athletic de local.

En la cuarta fecha, el sábado 27 de junio, SFRC jugará de visitante con Universitario de Córdoba. En el quinto capítulo, el 25 de julio, recibirá en Sauce Viejo a Jockey Club de Rosario, y en la sexta, el sábado 1° de agosto, en barrio Jardín Espinoza, visitará a Córdoba Athletic.

Las Zonas del Torneo del Interior A

Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby

Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.

Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.

Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.

El fixture del Torneo del Interior 2026

-Fecha 1 – Sábado 28 de marzo

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Marista RC

Tucumán Rugby vs. Mendoza RC

Estudiantes de Paraná vs. Tala RC

Urú Curé vs. CURNE

Universitario de Córdoba vs. Jockey Club de Rosario

Santa Fe Rugby vs. Córdoba Athletic

Jockey Club de Córdoba vs. Duendes RC

Old Resian vs. La Tablada

-Fecha 2 – Sábado 25 de abril

Marista RC vs. Tucumán Rugby

Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Tala RC vs. Urú Curé

CURNE vs. Estudiantes de Paraná

Jockey Club de Rosario vs. Santa Fe Rugby

Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba

Duendes RC vs. Old Resian

La Tablada vs. Jockey Club de Córdoba

-Fecha 3 – Sábado 30 de mayo

Mendoza RC vs. Marista RC

Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

CURNE vs. Tala RC

Urú Curé vs. Estudiantes de Paraná

Córdoba Athletic vs. Jockey Club de Rosario

Santa Fe Rugby vs. Universitario de Córdoba

La Tablada vs. Duendes RC

Old Resian vs. Jockey Club de Córdoba

-Fecha 4 – Sábado 27 de junio

Marista RC vs. Mendoza RC

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Tucumán Rugby

Tala RC vs. CURNE

Estudiantes de Paraná vs. Urú Curé

Jockey Club de Rosario vs. Córdoba Athletic

Universitario de Córdoba vs. Santa Fe Rugby

Duendes RC vs. La Tablada RC

Jockey Club de Córdoba vs. Old Resian

-Fecha 5 – Sábado 25 de julio

Tucumán Rugby vs. Marista RC

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Mendoza RC

Urú Curé vs. Tala RC

Estudiantes de Paraná vs. CURNE

Santa Fe Rugby vs. Jockey Club de Rosario

Universitario de Córdoba vs. Córdoba Athletic

Old Resian vs. Duendes RC

Jockey Club de Córdoba vs. La Tablada

-Fecha 6 – Sábado 1° de agosto

Marista RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Mendoza RC vs. Tucumán Rugby

Tala RC vs. Estudiantes de Paraná

CURNE vs. Urú Curé

Jockey Club de Rosario vs. Universitario de Córdoba

Córdoba Athletic vs. Santa Fe Rugby

Duendes RC vs. Jockey Club de Córdoba

La Tablada vs. Old Resian

