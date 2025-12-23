Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Martín Minella anunció su salida de Colón con un emotivo posteo. Su vínculo con los juveniles y un final marcado por tensiones dirigenciales.

Martín Minella, director técnico interino de la Reserva de Colón, confirmó su despedida del club a través de sus redes sociales. Con un mensaje cargado de sentimiento, destacó su amor por Colón , por las divisiones juveniles y por los chicos del club, en un cierre que no sorprendió puertas adentro.

El mensaje de Minella no fue uno más. El entrenador eligió un tono profundo y emotivo , agradeciendo a quienes confiaron en él para conducir la Reserva y acompañarlo durante los últimos dos años. En sus palabras dejó en claro que el paso por Colón no fue solo un trabajo, sino un vínculo afectivo con el club y con los futbolistas formativos.

Entre las frases más fuertes, remarcó que los juveniles “seguramente encontrarán mejores, pero difícil que alguien los quiera como yo”, una definición que resume su mirada sobre el rol formador y humano dentro del fútbol.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Minella (@martinminella10)

El trabajo en juveniles, el sello personal de Martín Minella

Durante su etapa al frente de la Reserva, Minella fue identificado como un técnico cercano, de perfil formativo, con fuerte presencia diaria en el predio y compromiso con los procesos. En reiteradas ocasiones destacó que “los chicos del club son lo más sagrado que tenemos”, una idea que también atravesó su despedida pública. Ese posicionamiento lo acercó al hincha, que valoró su identificación con la camiseta rojinegra, pero también lo expuso en un contexto institucional complejo.

Un final anunciado por diferencias políticas

Desde hacía tiempo se sabía que Minella no era del agrado de José Alonso ni de la actual Comisión Directiva. Las fuertes críticas que el entrenador había realizado al vignattismo antes del descenso de 2023, sumadas al posterior cambio de gestión con Víctor Godano, marcaron una relación desgastada. En ese marco, su salida fue el desenlace de una historia que parecía escrita de antemano, más allá del respaldo que supo construir en el día a día con jugadores y colaboradores.

Colón por encima de todo

En su despedida, Minella dejó una frase que funciona como síntesis: “Muchas veces las formas de irse no son las ideales, pero siempre estará Colón por encima de todo”. Sin rencores explícitos, anunció que seguirá ligado al club desde la tribuna, como hincha.