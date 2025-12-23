Si bien la prioridad pasa por conformar el plantel profesional y eso requiere de sumar al menos 15 refuerzos, la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto avanzan en otros temas.
Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional
La dirigencia de Colón definió que dos jugadores surgidos de las inferiores firmen su primer contrato profesional
Los primeros contratos profesionales
Y uno de ellos pasa por apuntalar el trabajo de divisiones inferiores, generando una estructura importante en la coordinación del fútbol juvenil.
Lo cierto es que por estas horas, se tomó una decisión importante y tiene que ver con que dos jugadores de 20 años firmarán su primer contrato profesional.
El primero de ellos es Abel Galbán, categoría 2005. Es un volante ofensivo, que puede desempeñarse por las dos bandas y hasta jugar como media punta.
Mientras que el segundo futbolista que firmará su primer contrato es Laureano Pérez, categoría 2005. Es un extremo que puede jugar por ambas bandas y que fue goleador en su categoría por dos años consecutivos.