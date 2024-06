Comenzó el cuadro principal del AAT Challenger Santa Fe

Tomás Farjat ganó el duelo entre argentinos a Franco Ribero por 6-2 y 6-3 y se convirtió en el primer jugador en clasificarse al cuadro principal. El bonaerense de 23 años volverá a jugar un cuadro principal de Challenger tras casi 9 meses, tras lo hecho en septiembre en Antofagasta, Chile. "Estoy muy contento. Vengo con muy buenas sensaciones. Ayer y hoy me sentí muy bien jugando y estoy contento de estar de vuelta en un cuadro de Challenger”, contó Farjat.

El otro tenista nacional que triunfó en la jornada de lunes y que estará entre los 32 jugadores del torneo es Leonardo Aboian, quien tuvo que transpirar mas de la cuenta para derrotar al brasileño Rafael Tosetto por 5-7, 6-2 y 6-3. “Fue un partido duro, parecido al de ayer. Fabián (Blengino) es un gran entrenador. Siempre está a full en el partido, alentando, positivo…es un apoyo importante", comentó sobre su entrenador, quien tiene una larga trayectoria el costado de las canchas.

image.png Leonardo Aboian doblegó al brasileño Tosetto y avanza en el AAT Challenger en la capital santafesina.

Luego, el hermano mayo de Valerio, también presente en el cuadro principal, agregó: "Con mi hermano nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Siempre tratamos de apoyarnos en todo lo que podamos. El que está afuera, alienta.”

En el cuadro principal en Santa Fe

También se dio inicio a los partidos de cuadro principal, en donde se destacó el duelo del último turno en la cancha central del Santa Fe Lawn Tennis Club en el que Andrea Collarini, séptimo cabeza de serie del torneo, derrotó a Alejo Lingua Lavallén, quien recibió un Wild Card para el cuadro principal, por 6-1 y . De ese modo, Collarini le cortó una racha de 12 partidos ganados en forma consecutiva a Lingua, quien ganó dos títulos al hilo: su primer Challenger en Santos, y el M15 de Neuquén.

Collarini se medirá en octavos de final ante otro compatriota, Juan Bautista Torres, quien eliminó a Lorenzo Rodríguez por doble 6-1. Cabe destacar que el porteño es el último ganador de un Challenger en el país, ya que se impuso en Tucumán en abril de este año.

image.png Bautista Torres de Buenos aires logró un sólido triunfo en primera ronda en la ciudad de Santa Fe.

"Era una primera ronda difícil contra un jugador que venía con muchos partidos ganados y yo con una semana de entrenamiento, sin tanto ritmo. Estoy contento de haber dejado todo y haber dado lo mejor", dijo el zurdo tras la victoria. Luego añadió: "Es un placer jugar a 4 horas de casa. Vine en auto con mi familia. Sé que si no me llega a ir bien, agarro el auto y duermo en mi casa. La comida, la gente y estar con argentinos me hace feliz. Ojalá sigan habiendo más torneos".

Este martes seguirá la acción en el Santa Fe Lawn Tennis Club. 10 argentinos van a buscar sumarse a los octavos de final del AAT Challenger Santander edición Santa Fe. Las entradas se consiguen por $4.000 desde plateavip.com.ar o en la puerta del club.

La tercera jornada del Challenger

En la presente jornada de martes 4 se jugarán los siguientes encuentros: Sakamoto de Brasil ante Midon de Argentina, los argentinos Villanueva con Estevez, Justo con Rodríguez Taverna, y Mena con el ecuatoriano Gómez en el court central. En cancha 2, lo harán el argentino Monferrer con el ecuatoriano Meza, el boliviano Delien con el brasilero Leite, el norteamericano Blanch con el boliviano Dellien y el peruano Bueno con el norteamericano Blanch. En cancha 3 lo harán el brasilero Boscardín Días con Lobanov, el argentino Aboian con su compatriotra Tomás Farjat, y el argentino Aboian con el americano Hilderbrand.