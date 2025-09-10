Tras una atrapante primera fecha del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti que organiza la Liga Santafesina, se viene la segunda fecha, con la disputa de tres encuentros adelantados este jueves 11 de septiembre. Los cotejos se disputarán en Santo Tomé, en barrio Roma y en el predio Nery Pumpido. El resto de la programación se completará el sábado 13 en los diferentes escenarios de la región. Es importante destacar que la tercera fecha, está previsto que se juegue entre semana, es decir, el miércoles 17 venidero.
Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti
Por la segunda fecha del Clausura Chijí Serenotti de Liga Santafesina, este jueves 11 se disputarán tres encuentros. La tercera fecha se jugará entresemana, el miércoles 17.
Por Ovación
Arranca la segunda fecha del Clausura de Primera A
Este jueves comenzará una nueva jornada del Clausura Chijí Serenotti, la segunda precisamente, aunque aun reste finalizarse la primera que será mañana cuando el campeón Sanjustino reciba a Ciclón Norte de Cayastá. En esta fecha que contará con 3 adelantos se producirá unos de los interzonales fuertes, el cual protagonizarán La Salle Jobson y Ateneo Inmaculada en una nueva edición del Clásico Colegial. El domingo a la vera de la Setúbal cerrarán la jornada Ciclón Racing y Unión.
TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI
PRIMERA A – RESERVA A
Fecha 2
Jueves 11 de septiembre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Newell’s Old Boys – Colón
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Independiente – Colón de San Justo
Cosmos – Sportivo Guadalupe, en el predio Nery Alberto Pumpido
Sábado 13 de septiembre
13.30 Reserva – 15.30 Primera
Academia AC – Universidad
Gimnasia y Esgrima – Pucará
Juventud Unida – Deportivo Nobleza
La Salle Jobson – Ateneo Inmaculada
Nacional – Náutico El Quillá
Vecinal Gálvez – Sanjustino
Ciclón Norte – La Perla del Oeste
Domingo 14 de septiembre
18.00 Reserva – 20.00 Primera
Ciclón Racing – Unión
-Posiciones Zona 1: Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo, UNL, Unión, Independiente 3; Pucará, Gimnasia y Esgrima, Ciclón Racing, Juventud Unida, Nobleza y Academia Cabrera 0.
-Posiciones Zona 2: La Perla del Oeste, Sportivo Guadalupe, Colón, Náutico El Quillá y La Salle Jobson 3; Sanjustino, Ciclón Norte, Nacional, Newell´s, Cosmos y Vecinal Gálvez 0.