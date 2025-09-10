Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Por la segunda fecha del Clausura Chijí Serenotti de Liga Santafesina, este jueves 11 se disputarán tres encuentros. La tercera fecha se jugará entresemana, el miércoles 17.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2025 · 09:35hs
Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

gentileza Ema Aválos 

Tras una atrapante primera fecha del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti que organiza la Liga Santafesina, se viene la segunda fecha, con la disputa de tres encuentros adelantados este jueves 11 de septiembre. Los cotejos se disputarán en Santo Tomé, en barrio Roma y en el predio Nery Pumpido. El resto de la programación se completará el sábado 13 en los diferentes escenarios de la región. Es importante destacar que la tercera fecha, está previsto que se juegue entre semana, es decir, el miércoles 17 venidero.

Arranca la segunda fecha del Clausura de Primera A

Este jueves comenzará una nueva jornada del Clausura Chijí Serenotti, la segunda precisamente, aunque aun reste finalizarse la primera que será mañana cuando el campeón Sanjustino reciba a Ciclón Norte de Cayastá. En esta fecha que contará con 3 adelantos se producirá unos de los interzonales fuertes, el cual protagonizarán La Salle Jobson y Ateneo Inmaculada en una nueva edición del Clásico Colegial. El domingo a la vera de la Setúbal cerrarán la jornada Ciclón Racing y Unión.

TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI

PRIMERA A – RESERVA A

Fecha 2

Jueves 11 de septiembre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Newell’s Old Boys – Colón

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Independiente – Colón de San Justo

Cosmos – Sportivo Guadalupe, en el predio Nery Alberto Pumpido

Sábado 13 de septiembre

13.30 Reserva – 15.30 Primera

Academia AC – Universidad

Gimnasia y Esgrima – Pucará

Juventud Unida – Deportivo Nobleza

La Salle Jobson – Ateneo Inmaculada

Nacional – Náutico El Quillá

Vecinal Gálvez – Sanjustino

Ciclón Norte – La Perla del Oeste

Domingo 14 de septiembre

18.00 Reserva – 20.00 Primera

Ciclón Racing – Unión

-Posiciones Zona 1: Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo, UNL, Unión, Independiente 3; Pucará, Gimnasia y Esgrima, Ciclón Racing, Juventud Unida, Nobleza y Academia Cabrera 0.

-Posiciones Zona 2: La Perla del Oeste, Sportivo Guadalupe, Colón, Náutico El Quillá y La Salle Jobson 3; Sanjustino, Ciclón Norte, Nacional, Newell´s, Cosmos y Vecinal Gálvez 0.

Clausura Serenotti Liga Santafesina
Noticias relacionadas
todo lo que dejo la fecha 5 del clausura de futsal

Todo lo que dejó la fecha 5 del Clausura de futsal

primera victoria de alma juniors en el clausura femenino

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón.

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

el arquitecto de union: del blanco, el generador numero uno de chances de gol en el clausura

El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

Lo último

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Último Momento
Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional