Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti Por la segunda fecha del Clausura Chijí Serenotti de Liga Santafesina, este jueves 11 se disputarán tres encuentros. La tercera fecha se jugará entresemana, el miércoles 17. Por Ovación 10 de septiembre 2025 · 09:35hs

gentileza Ema Aválos

Tras una atrapante primera fecha del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti que organiza la Liga Santafesina, se viene la segunda fecha, con la disputa de tres encuentros adelantados este jueves 11 de septiembre. Los cotejos se disputarán en Santo Tomé, en barrio Roma y en el predio Nery Pumpido. El resto de la programación se completará el sábado 13 en los diferentes escenarios de la región. Es importante destacar que la tercera fecha, está previsto que se juegue entre semana, es decir, el miércoles 17 venidero.

Arranca la segunda fecha del Clausura de Primera A Este jueves comenzará una nueva jornada del Clausura Chijí Serenotti, la segunda precisamente, aunque aun reste finalizarse la primera que será mañana cuando el campeón Sanjustino reciba a Ciclón Norte de Cayastá. En esta fecha que contará con 3 adelantos se producirá unos de los interzonales fuertes, el cual protagonizarán La Salle Jobson y Ateneo Inmaculada en una nueva edición del Clásico Colegial. El domingo a la vera de la Setúbal cerrarán la jornada Ciclón Racing y Unión.

TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI PRIMERA A – RESERVA A Fecha 2 Jueves 11 de septiembre 19.00 Reserva – 21.00 Primera Newell’s Old Boys – Colón 19.30 Reserva – 21.30 Primera Independiente – Colón de San Justo Cosmos – Sportivo Guadalupe, en el predio Nery Alberto Pumpido Sábado 13 de septiembre 13.30 Reserva – 15.30 Primera Academia AC – Universidad Gimnasia y Esgrima – Pucará Juventud Unida – Deportivo Nobleza La Salle Jobson – Ateneo Inmaculada Nacional – Náutico El Quillá Vecinal Gálvez – Sanjustino Ciclón Norte – La Perla del Oeste Domingo 14 de septiembre 18.00 Reserva – 20.00 Primera Ciclón Racing – Unión -Posiciones Zona 1: Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo, UNL, Unión, Independiente 3; Pucará, Gimnasia y Esgrima, Ciclón Racing, Juventud Unida, Nobleza y Academia Cabrera 0. -Posiciones Zona 2: La Perla del Oeste, Sportivo Guadalupe, Colón, Náutico El Quillá y La Salle Jobson 3; Sanjustino, Ciclón Norte, Nacional, Newell´s, Cosmos y Vecinal Gálvez 0.