Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

Comienza la acción en la Copa Santa Fe de rugby 2026

La Unión Santafesina de Rugby organiza junto al gobierno provincial la Copa Santa Fe para planteles superiores, y para clubes en Desarrollo. También se inicia el Dos Orillas de juveniles

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 09:45hs
En la Granja La Esmeralda

foto gentileza Ojo de Cuervo.

En la Granja La Esmeralda, Universitario de Santa Fe recibirá a Brown de San Vicente por Copa Santa Fe.

Este sábado 28 de marzo arrancará la tercera edición de la Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina de Rugby y que cuenta con el apoyo de la Lotería de Santa Fe. Es un certamen que se irá jugando en paralelo al Torneo del Interior que en esta oportunidad tiene como protagonista a Santa Fe Rugby Club, aunque en la primera fecha quedará libre. El campeón defensor es Alma Juniors de Esperanza que superó en la final el año pasado a CRAR de Rafaela por 30 a 11.

Arranca una competencia bien santafesina

Por la primera fecha de la Copa Santa Fe de rugby, este sábado 28 de marzo, a partir de las 16, en la autopista, CRAI recibirá en Querandí con el arbitraje de Facundo Puntillo, y en el departamento Las Colonias, el campeón defensor, Alma Juniors de Esperanza jugará con Cha Roga Club bajo el control de Javier Villalba. Por su parte, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe jugará con Brown de San Vicente con el referato de Fabián Prats, y a la vera de la ruta provincial 70, en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela se cruzará con La Salle Jobson con el arbitraje de Fabián Prats. En la oportunidad quedará libre Santa Fe Rugby.

En la divisional reserva jugarán a las 14.15, CRAI con Querandí RC (Nicolás Barraza), Alma Juniors de Esperanza con Cha Roga (Fernando Lauría), Universitario de Santa Fe con Brown de San Vicente (Carlos Recce) y CRAR de Rafaela con La Salle Jobson (Bruno Martino). Libre quedará Santa Fe Rugby. En el desarrollo, a las 16, Atlético San Jorge jugará con Coronda RC con el control de Leopoldo Torres.

Habrá amistosos para Santa Fe Rugby Club que queda libre en Copa Santa Fe y por lo tanto recibirá al Paraná Rowing Club en Sauce Viejo. A las 10.45, lo hará en Pre B (Carlos Manera), 12.30, en Pre A (Fernando De Feo) y, 14.15, en reserva (Alfredo Fun). A las 12.30, en barrio Las Delicias, en la categoría pre-reserva, Universitario jugará con CRAI con el seguimiento de Juan Ferino.

Se pone en marcha el Dos Orillas de juveniles

En la competencia que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. En Menores de 19, en progresión, CRAI jugará con Cha Roga (14.15, Carlos Manera); Santa Fe Rugby A con Alma Juniors de Esperanza (13, Santiago Jelicic); Universitario con Tilcara (13, Leonardo Del Río); Rowing con CRAR (13.30, Javier Legarreta), y Estudiantes con La Salle Jobson (13, Julián Caviglia).

En Menores de 17, en progresión, CAE jugará con La Salle Jobson (11.30, Alejandro Garay); Paraná Rowing con CRAR (13.30, Guillermo Córdoba); Universitario de Santa Fe con Tilcara (11.30, Cristian Kuverling); en formación, lo harán Santa Fe RC B con Alma Juniors de Esperanza (11.30, Mario Cavenaghi), Brown de San Vicente con Querandí RC (14, Raúl Eguiazú).

En Menores de 16, en progresión, Estudiantes se medirá con La Salle Jobson (13, Diego Sueldo), Rowing con CRAR de Rafaela (13.30, Alejandro Becic) y Universitario con Tilcara (10, Mariano Fernández). En formación, Santa Fe Rugby B jugará con Alma Juniors de Esperanza (13, Gustavo Gilardoni) y Brown de San Vicente con San Carlos RC (12.30, Rodrigo Grenón).

En Menores de 15, en progresión, Estudiantes de Paraná jugará con La Salle Jobson (11.30, Juan Moyano), Rowing con CRAR (12, Colazo) y Universitario con Tilcara (11.30, Simón Ferino). En formación lo harán Santa Fe Rugby B con Alma Juniors (13, Lucio Katona). En Menores de 14, Universitario jugará con Tilcara (10), Paraná Rowing con CRAR (12, Zapata Icart) y Estudiantes con La Salle Jobson (10).

Copa Santa Fe Rugby Dos Orillas
Noticias relacionadas
Joaquín Panichelli sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni decidió preservar a Messi, quien ocupará un lugar en el banco de relevos.

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Gabriel Travaglini (izquierda) entrega el mando de la UAR al cordobés Félix Páez Molina (derecha).

Un cordobés es el nuevo presidente de la Unión Argentina de Rugby

La tercera fecha del Torneo Dos Orillas tendrá atractivos encuentros.

Llega el tercer capítulo del Torneo Dos Orillas femenino

Lo último

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Último Momento
Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

En el final de la fase regular, Colón cayó ante San Isidro

En el final de la fase regular, Colón cayó ante San Isidro

Yo me voy de Colón sin renunciar, el presidente me quería dar un partido más

"Yo me voy de Colón sin renunciar, el presidente me quería dar un partido más"

Ovación
Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y será baja para la Selección Argentina

Villa Dora no pudo aguantar y cayó ante Boca en el tie break

Villa Dora no pudo aguantar y cayó ante Boca en el tie break

Se realizó la presentación del Américas Triathlon Cup Santa Fe 2026

Se realizó la presentación del Américas Triathlon Cup Santa Fe 2026

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe