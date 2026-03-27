Comienza la acción en la Copa Santa Fe de rugby 2026

La Unión Santafesina de Rugby organiza junto al gobierno provincial la Copa Santa Fe para planteles superiores, y para clubes en Desarrollo. También se inicia el Dos Orillas de juveniles

En la Granja La Esmeralda, Universitario de Santa Fe recibirá a Brown de San Vicente por Copa Santa Fe.

Este sábado 28 de marzo arrancará la tercera edición de la Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina de Rugby y que cuenta con el apoyo de la Lotería de Santa Fe. Es un certamen que se irá jugando en paralelo al Torneo del Interior que en esta oportunidad tiene como protagonista a Santa Fe Rugby Club, aunque en la primera fecha quedará libre. El campeón defensor es Alma Juniors de Esperanza que superó en la final el año pasado a CRAR de Rafaela por 30 a 11.

Por la primera fecha de la Copa Santa Fe de rugby, este sábado 28 de marzo, a partir de las 16, en la autopista, CRAI recibirá en Querandí con el arbitraje de Facundo Puntillo, y en el departamento Las Colonias, el campeón defensor, Alma Juniors de Esperanza jugará con Cha Roga Club bajo el control de Javier Villalba. Por su parte, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe jugará con Brown de San Vicente con el referato de Fabián Prats, y a la vera de la ruta provincial 70, en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela se cruzará con La Salle Jobson con el arbitraje de Fabián Prats. En la oportunidad quedará libre Santa Fe Rugby.

En la divisional reserva jugarán a las 14.15, CRAI con Querandí RC (Nicolás Barraza), Alma Juniors de Esperanza con Cha Roga (Fernando Lauría), Universitario de Santa Fe con Brown de San Vicente (Carlos Recce) y CRAR de Rafaela con La Salle Jobson (Bruno Martino). Libre quedará Santa Fe Rugby. En el desarrollo, a las 16, Atlético San Jorge jugará con Coronda RC con el control de Leopoldo Torres.

Habrá amistosos para Santa Fe Rugby Club que queda libre en Copa Santa Fe y por lo tanto recibirá al Paraná Rowing Club en Sauce Viejo. A las 10.45, lo hará en Pre B (Carlos Manera), 12.30, en Pre A (Fernando De Feo) y, 14.15, en reserva (Alfredo Fun). A las 12.30, en barrio Las Delicias, en la categoría pre-reserva, Universitario jugará con CRAI con el seguimiento de Juan Ferino.

Se pone en marcha el Dos Orillas de juveniles

En la competencia que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. En Menores de 19, en progresión, CRAI jugará con Cha Roga (14.15, Carlos Manera); Santa Fe Rugby A con Alma Juniors de Esperanza (13, Santiago Jelicic); Universitario con Tilcara (13, Leonardo Del Río); Rowing con CRAR (13.30, Javier Legarreta), y Estudiantes con La Salle Jobson (13, Julián Caviglia).

En Menores de 17, en progresión, CAE jugará con La Salle Jobson (11.30, Alejandro Garay); Paraná Rowing con CRAR (13.30, Guillermo Córdoba); Universitario de Santa Fe con Tilcara (11.30, Cristian Kuverling); en formación, lo harán Santa Fe RC B con Alma Juniors de Esperanza (11.30, Mario Cavenaghi), Brown de San Vicente con Querandí RC (14, Raúl Eguiazú).

En Menores de 16, en progresión, Estudiantes se medirá con La Salle Jobson (13, Diego Sueldo), Rowing con CRAR de Rafaela (13.30, Alejandro Becic) y Universitario con Tilcara (10, Mariano Fernández). En formación, Santa Fe Rugby B jugará con Alma Juniors de Esperanza (13, Gustavo Gilardoni) y Brown de San Vicente con San Carlos RC (12.30, Rodrigo Grenón).

En Menores de 15, en progresión, Estudiantes de Paraná jugará con La Salle Jobson (11.30, Juan Moyano), Rowing con CRAR (12, Colazo) y Universitario con Tilcara (11.30, Simón Ferino). En formación lo harán Santa Fe Rugby B con Alma Juniors (13, Lucio Katona). En Menores de 14, Universitario jugará con Tilcara (10), Paraná Rowing con CRAR (12, Zapata Icart) y Estudiantes con La Salle Jobson (10).