Uno Santa Fe | Ovación | Sub 20

Comienza una nueva edición del Mundial Sub 20: cronograma y horarios de la primera fecha

La Argentina compartirá el Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025 con Italia, Australia y Cuba.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 08:40hs
Comienza una nueva edición del Mundial Sub 20: cronograma y horarios de la primera fecha

Una nueva edición del Mundial Sub 20, que tendrá a Chile como sede, se pondrá en marcha este sábado en una jornada que contará con los primeros cuatro partidos.

Los primeros dos encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 17 (hora de Argentina). En uno de ellos Corea del Sur se enfrentará con Ucrania (Grupo A), mientras que en el otro Japón se las verá con Egipto (Grupo B).

Más tarde, a las 20, se dará la primera presentación para equipos sudamericanos, ya que Paraguay tendrá una buena oportunidad ante Panamá (Grupo B), además de que a esa misma hora Chile intentará hacer valer la localía cuando se enfrente con Nueva Zelanda, en el último encuentro correspondiente a la primera fecha en el Grupo A.

La Selección argentina Sub 20, por su parte, está en el Grupo D, donde tendrá como oponentes a Italia, Australia y Cuba. Justamente el combinado centroamericano será su primer rival, ya que se enfrentarán este domingo a partir de las 20.

Los dirigidos por Diego Placente se clasificaron al Mundial Sub 20 gracias a su gran participación en el Sudamericano que se llevó a cabo en Venezuela y donde terminaron en la segunda posición, solo por detrás de Brasil.

Sin embargo, regalaron grandes momentos como la aplastante goleada en el debut ante Brasil por 6-0 y el triunfazo 4-3 frente a Uruguay ya en el hexagonal final.

La “Albiceleste” quiere tener una buena participación en el Mundial Sub 20, categoría en la que supó dominar principalmente entre 1995 y 2007, periodo en el que ganó cinco de los siete mundiales disputados (1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

Además, la Selección argentina es la máxima ganadora de Mundiales Sub 20, ya que además de los cinco mencionados también se impuso en la edición de 1979, con Diego Armando Maradona como principal figura.

Sin embargo, a partir del 2007 a la Selección le costó mucho ser competitiva en los Mundiales Sub 20, ya que solo alcanzó los cuartos de final en 2011 y los octavos de final en 2019 y 2023, mientras que en 2015 y 2017 se despidió en la fase de grupos y en 2009 y 2013 no clasificó.

El cronograma de la primera fecha del Mundial Sub 20:

Sábado 27/9:

Corea del Sur – Ucrania a las 17

Japón – Egipto a las 17

Paraguay – Panamá a las 20

Chile – Nueva Zelanda a las 20

Domingo 28/9:

Marruecos – España a las 17

Italia – Australia a las 17

Cuba – Argentina a las 20

Brasil – México a las 20

Lunes 30/9:

Noruega – Nigeria a las 17

Francia – Sudáfrica a las 17

Estados Unidos – Nueva Caledonia a las 20

Colombia – Arabia Saudita a las 20

Sub 20 Mundial Argentina
Noticias relacionadas
prefederal: almagro a volvio a ganar el clasico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

como se encuentra el historial entre union y banfield

Cómo se encuentra el historial entre Unión y Banfield

central cordoba y tigre, choque de entonados en santiago del estero

Central Córdoba y Tigre, choque de entonados en Santiago del Estero

platense y san martin (sj), con diferentes necesidades en vicente lopez

Platense y San Martín (SJ), con diferentes necesidades en Vicente López

Lo último

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Último Momento
No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Ovación
Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Oficial A2: Colón superó a Macabi y se aleja en la vanguardia

Oficial A2: Colón superó a Macabi y se aleja en la vanguardia

Policiales
Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'