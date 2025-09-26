En un Enzo Scocco totalmente repleto y viniendo desde atrás, Almagro A superó a Alma Juniors en una nueva edición del Clásico esperancino por 65 a 63.
Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final
Almagro A le ganó el clásico a Alma Juniors por 65-63, en el Enzo Socco, en la despedida de Leandro Sies, que será DT de Colón en la Liga Argentina.
Fue la despedida de Leandro Spies como DT del actual líder de la zona A, para abocarse de lleno a la preparación con Colón para disputar la Liga Argentina.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 10
INTERZONALES
Martes 23 de septiembre
Rivadavia Juniors 81 (Francisco Spicchiali 21) - Gimnasia 88 (León Alfonso 19)
Regatas (SF) 59 (Augusto Parola 18) - El Quillá 62 (54-54) (Ignacio Locher 17)
Banco Provincial 75 (Conrado Guini 12) - CUST A 70 (Mauricio Bigliani 24)
Miércoles 24 de septiembre
Unión B 57 (Lucas Peralta 13) - Unión A 88 (Benjamín Jacquier 19)
Jueves 25 de septiembre
Alma Juniors 63 (Facundo Breques 23) - Almagro 65 (Leonardo Strack 30)
Pasa a reprogramación
Sanjustino vs. Colón (SJ)
Posiciones - Zona A: Almagro A 19 (9-1); Unión B 16 (6-4); El Quillá 15 (5-5); Sanjustino 14 (5-4); CUST A 12 (2-8) y Rivadavia 12 (3-7)(-1)
Posiciones - Zona B: Gimnasia 19 (9-1); Alma Juniors 16 (6-4); Unión A 15 (5-5); Banco 14 (4-6); Colón (SJ) 12 (3-6); Regatas (SF) 12 (2-8)
