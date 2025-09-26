Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Almagro A le ganó el clásico a Alma Juniors por 65-63, en el Enzo Socco, en la despedida de Leandro Sies, que será DT de Colón en la Liga Argentina.

26 de septiembre 2025 · 08:01hs
Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

En un Enzo Scocco totalmente repleto y viniendo desde atrás, Almagro A superó a Alma Juniors en una nueva edición del Clásico esperancino por 65 a 63.

Fue la despedida de Leandro Spies como DT del actual líder de la zona A, para abocarse de lleno a la preparación con Colón para disputar la Liga Argentina.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 10

INTERZONALES

Martes 23 de septiembre

Rivadavia Juniors 81 (Francisco Spicchiali 21) - Gimnasia 88 (León Alfonso 19)

Regatas (SF) 59 (Augusto Parola 18) - El Quillá 62 (54-54) (Ignacio Locher 17)

Banco Provincial 75 (Conrado Guini 12) - CUST A 70 (Mauricio Bigliani 24)

Miércoles 24 de septiembre

Unión B 57 (Lucas Peralta 13) - Unión A 88 (Benjamín Jacquier 19)

Jueves 25 de septiembre

Alma Juniors 63 (Facundo Breques 23) - Almagro 65 (Leonardo Strack 30)

Pasa a reprogramación

Sanjustino vs. Colón (SJ)

Posiciones - Zona A: Almagro A 19 (9-1); Unión B 16 (6-4); El Quillá 15 (5-5); Sanjustino 14 (5-4); CUST A 12 (2-8) y Rivadavia 12 (3-7)(-1)

Posiciones - Zona B: Gimnasia 19 (9-1); Alma Juniors 16 (6-4); Unión A 15 (5-5); Banco 14 (4-6); Colón (SJ) 12 (3-6); Regatas (SF) 12 (2-8)


Fuente: ASB

Prefederal Almagro Clásico
