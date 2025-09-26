No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Se trata de trabajos que se realizarán en la toma Hernández. No habrá servicio durante unas cuantas horas en toda la ciudad de Santa Fe.

Aguas Santafesinas informa a los usuarios de la ciudad de Santa Fe que prosiguen las acciones del plan de mantenimiento programado de sus instalaciones operativas.

En este orden, el próximo domingo 28 de 4 a 16 se suspenderá transitoriamente el suministro de agua potable en toda la ciudad .

En esta ocasión se renovarán dos tramos de una cañería de 800 milímetros de diámetro de salida de la Toma Hernández ubicada sobre el río Santa Fe en los empalmes a una válvula del conducto.

toma hernandez.jpg Toma Hernández Prensa

Se sugiere hacer un uso cuidadoso de las reservas domiciliarias hasta que se normalice la prestación.

El inicio de los trabajos programados será durante la madrugada y un domingo para minimizar las molestias a los usuarios.

Se dispondrá un operativo especial de asistencia a los principales centros de salud de la ciudad en caso de ser requerido.

Al finalizar las tareas se realizará un operativo de purgado de la red en diferentes puntos estratégicos para minimizar turbiedad al comenzar la recuperación gradual del servicio.

En caso de detectar algún episodio de turbiedad el mismo se supera dejando circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual.

Atención al Usuario 24 Horas por Whatsapp: +54 341 695-0008 o en la oficina virtual del portal www.aguassantafesinas.com.ar

