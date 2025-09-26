Uno Santa Fe | Santa Fe | agua

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Se trata de trabajos que se realizarán en la toma Hernández. No habrá servicio durante unas cuantas horas en toda la ciudad de Santa Fe.

26 de septiembre 2025 · 10:33hs
Tanque de Aguas Santafesinas

gentileza

Tanque de Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas informa a los usuarios de la ciudad de Santa Fe que prosiguen las acciones del plan de mantenimiento programado de sus instalaciones operativas.

En este orden, el próximo domingo 28 de 4 a 16 se suspenderá transitoriamente el suministro de agua potable en toda la ciudad.

En esta ocasión se renovarán dos tramos de una cañería de 800 milímetros de diámetro de salida de la Toma Hernández ubicada sobre el río Santa Fe en los empalmes a una válvula del conducto.

toma hernandez.jpg
Toma Hernández

Toma Hernández

Se sugiere hacer un uso cuidadoso de las reservas domiciliarias hasta que se normalice la prestación.

El inicio de los trabajos programados será durante la madrugada y un domingo para minimizar las molestias a los usuarios.

Se dispondrá un operativo especial de asistencia a los principales centros de salud de la ciudad en caso de ser requerido.

Al finalizar las tareas se realizará un operativo de purgado de la red en diferentes puntos estratégicos para minimizar turbiedad al comenzar la recuperación gradual del servicio.

En caso de detectar algún episodio de turbiedad el mismo se supera dejando circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual.

Atención al Usuario 24 Horas por Whatsapp: +54 341 695-0008 o en la oficina virtual del portal www.aguassantafesinas.com.ar

• LEER MÁS: Aguas Santafesinas intima a usuarios en la ciudad por conexiones pluviales irregulares a la red cloacal

agua domingo ciudad
Noticias relacionadas
Compras supermercados

Para el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, "bajó la tensión en el mercado cambiario pero no en los supermercados y los hogares"

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Viernes ventoso en la ciudad de Santa Fe esperando por la lluvia

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

La Asamblea Legislativa sesionó en la Cámara baja provincial.

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Lo último

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Último Momento
No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Ovación
Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Policiales
Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'