Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

En la madrugada de este miércoles , un operativo policial en la intersección de Gaboto y Corrientes , en barrio Alfonso , terminó con la aprehensión de un hombre de 48 años acusado de realizar disparos y desatar disturbios en la vía pública .

Según fuentes oficiales, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron convocados al lugar por un alerta del 911 . Una mujer señaló al detenido como el responsable de efectuar disparos al aire y en su dirección , sin llegar a lesionarla.

Disturbios y daños al móvil policial

Mientras se desarrollaba el procedimiento policial, varias personas se acercaron y comenzaron a arrojar piedras contra la unidad policial, provocando daños en la parte superior del móvil. La situación obligó a reforzar la presencia policial para controlar el incidente.

Aprehensión y traslado

El hombre fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría 2ª, quedando a disposición de la Justicia. La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue informada de la novedad y comunicó el hecho al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el sospechoso continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de abuso de arma y daños.

