Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Un hombre de 48 años fue detenido por la policía. Además de los disturbios se produjeron daños a un móvil policial.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de septiembre 2025 · 08:59hs
Un hombre de 48 años fue detenido por la policía. Además de los disturbios se produjeron daños a un móvil policial.

gentileza

Un hombre de 48 años fue detenido por la policía. Además de los disturbios se produjeron daños a un móvil policial.

En la madrugada de este miércoles, un operativo policial en la intersección de Gaboto y Corrientes, en barrio Alfonso, terminó con la aprehensión de un hombre de 48 años acusado de realizar disparos y desatar disturbios en la vía pública.

Embed

Según fuentes oficiales, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron convocados al lugar por un alerta del 911. Una mujer señaló al detenido como el responsable de efectuar disparos al aire y en su dirección, sin llegar a lesionarla.

Disturbios y daños al móvil policial

Mientras se desarrollaba el procedimiento policial, varias personas se acercaron y comenzaron a arrojar piedras contra la unidad policial, provocando daños en la parte superior del móvil. La situación obligó a reforzar la presencia policial para controlar el incidente.

Aprehensión y traslado

El hombre fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría 2ª, quedando a disposición de la Justicia. La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue informada de la novedad y comunicó el hecho al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el sospechoso continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de abuso de arma y daños.

• LEER MÁS:

hombre disparos móvil barrio Alfonso
Noticias relacionadas
Las tres jóvenes fueron halladas asesinadas en el pozo séptico de una casa

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

entro de madrugada a un comercio sobre boulevard galvez, redujo al empleado y vacio la caja: quedo todo grabado

Entró de madrugada a un comercio sobre Boulevard Gálvez, redujo al empleado y vació la caja: quedó todo grabado

La víctima pidió ayuda a dos mujeres en una parada de colectivos

Rescataron a una mamá adolescente de 16 años junto a su bebé, quien era obligada a prostituirse

balearon a un cartonero en barrio roma tras acusarlo de intentar robar la bateria de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Lo último

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Último Momento
Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Ovación
Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad