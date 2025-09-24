En la madrugada de este miércoles, un operativo policial en la intersección de Gaboto y Corrientes, en barrio Alfonso, terminó con la aprehensión de un hombre de 48 años acusado de realizar disparos y desatar disturbios en la vía pública.
Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso
Un hombre de 48 años fue detenido por la policía. Además de los disturbios se produjeron daños a un móvil policial.
Por Juan Trento
Según fuentes oficiales, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron convocados al lugar por un alerta del 911. Una mujer señaló al detenido como el responsable de efectuar disparos al aire y en su dirección, sin llegar a lesionarla.
Disturbios y daños al móvil policial
Mientras se desarrollaba el procedimiento policial, varias personas se acercaron y comenzaron a arrojar piedras contra la unidad policial, provocando daños en la parte superior del móvil. La situación obligó a reforzar la presencia policial para controlar el incidente.
Aprehensión y traslado
El hombre fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría 2ª, quedando a disposición de la Justicia. La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue informada de la novedad y comunicó el hecho al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El fiscal ordenó que el sospechoso continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de abuso de arma y daños.
