Cómo se encuentra el historial entre Unión y Banfield

Unión, líder de la Zona A del Torneo Clausura, visitará desde las 19 a Banfield, en el Florencio Sola, por la fecha 10. Los datos del historial.

Este viernes 26 de septiembre, Unión visitará a Banfield en el estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Más allá de la actualidad de ambos equipos, el enfrentamiento tiene un historial interesante y bastante equilibrado entre los dos clubes.

En Primera División , se vieron las caras en 32 partidos , con 17 victorias para Unión , 8 para Banfield y 7 empates . Ampliando la mirada a toda la historia, ambos conjuntos se enfrentaron en 62 ocasiones : Unión ganó 24 encuentros con 92 goles , Banfield se impuso en 23 partidos con la misma cantidad de goles, y 15 encuentros terminaron igualados .

LEER MÁS: Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

En la B Nacional, los registros favorecen levemente a Banfield: se cruzaron 29 veces, con 14 victorias del Taladro (55 goles), 7 triunfos del Tatengue (45 goles) y 8 empates. Además, ambos clubes se enfrentaron una vez en la Copa Argentina, por los 16avos de final, con victoria del Taladro 2-1 en San Nicolás.

En el Florencio Sola, con datos sorprendentes

Si se analiza el historial reciente en el Florencio Sola, Banfield no le gana a Unión desde el 25 de marzo de 2027, cuando se impuso 3-1. La última visita del Tatengue al Lencho Sola terminó empate 0-0 en la Liga Profesional 2023, un resultado que mantiene vivo el desafío para el Taladro este viernes.

LEER MÁS: Unión está en Buenos Aires sin sorpresas y con equipo confirmado

Con estos antecedentes, el choque de este viernes se presenta como un duelo con historia, cargado de rivalidad y estadísticas parejas, donde Unión intentará reafirmar su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura y Banfield buscará cortar la racha adversa en su estadio.