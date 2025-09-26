Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Cómo se encuentra el historial entre Unión y Banfield

Unión, líder de la Zona A del Torneo Clausura, visitará desde las 19 a Banfield, en el Florencio Sola, por la fecha 10. Los datos del historial.

26 de septiembre 2025 · 07:49hs
Este viernes 26 de septiembre, Unión visitará a Banfield en el estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Más allá de la actualidad de ambos equipos, el enfrentamiento tiene un historial interesante y bastante equilibrado entre los dos clubes.

Los llamativos datos del historial entre Unión y Banfield

En Primera División, se vieron las caras en 32 partidos, con 17 victorias para Unión, 8 para Banfield y 7 empates. Ampliando la mirada a toda la historia, ambos conjuntos se enfrentaron en 62 ocasiones: Unión ganó 24 encuentros con 92 goles, Banfield se impuso en 23 partidos con la misma cantidad de goles, y 15 encuentros terminaron igualados.

En la B Nacional, los registros favorecen levemente a Banfield: se cruzaron 29 veces, con 14 victorias del Taladro (55 goles), 7 triunfos del Tatengue (45 goles) y 8 empates. Además, ambos clubes se enfrentaron una vez en la Copa Argentina, por los 16avos de final, con victoria del Taladro 2-1 en San Nicolás.

En el Florencio Sola, con datos sorprendentes

Si se analiza el historial reciente en el Florencio Sola, Banfield no le gana a Unión desde el 25 de marzo de 2027, cuando se impuso 3-1. La última visita del Tatengue al Lencho Sola terminó empate 0-0 en la Liga Profesional 2023, un resultado que mantiene vivo el desafío para el Taladro este viernes.

Con estos antecedentes, el choque de este viernes se presenta como un duelo con historia, cargado de rivalidad y estadísticas parejas, donde Unión intentará reafirmar su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura y Banfield buscará cortar la racha adversa en su estadio.

