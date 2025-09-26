Platense y San Martín (SJ), con diferentes necesidades en Vicente López El Calamar y el Santo chocan este viernes por la décima fecha del Torneo Clausura. El partido se jugará desde las 19 en el Ciudad de Vicente López. Por Ovación 26 de septiembre 2025 · 07:00hs

Platense y San Martín de San Juan chocan este viernes en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López. Se podrá ver por ESPN Premium.

El campeón defensor tiene una temporada irregular, y viene de caer en la pasada jornada; mientras que el “Santo” sigue apremiado por los promedios. Probables formaciones de Platense vs San Martín de San Juan Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González. San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.