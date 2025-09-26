Por qué Facundo Castro perdería su lugar de titular en Colón

Facundo Castro quedaría relegado del equipo titular de Colón para visitar a Estudiantes (BA). Los antecedentes del goleador que no aparecen con la rojinegra.

Facundo Castro, centrodelantero de Colón , vive un presente futbolístico difícil y podría perder su lugar en el equipo titular para la visita de este sábado a las 17.30 frente a Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Ciudad de Caseros, en el marco de la penúltima fecha de la fase regular de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro será controlado por Julio Barrasa.

Castro, que llegó al Sabalero en el último mercado de pases procedente de Melgar de Perú , tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 . Su arribo se daba luego de una temporada destacada en Nueva Chicago en 2024, donde disputó 40 partidos y anotó 13 goles , consolidándose como referente ofensivo del equipo.

Sin embargo, su adaptación a Colón no ha sido la esperada. Hasta el momento, Castro jugó 13 partidos, con un gol marcado en su debut ante Temperley en el Alfredo Beranger. De esos encuentros, fue titular en 10 ocasiones, ingresó desde el banco en 3 partidos y fue reemplazado en 2 encuentros.

Lo físico, un alto costo para el goleador

Su rendimiento actual dista de la efectividad que mostró previamente, y su continuidad en la titularidad estaría siendo cuestionada tanto por cuestiones futbolísticas como físicas, ya que los registros de GPS muestran valores por debajo de lo esperado para un delantero de su posición.

El delantero todavía mantiene contrato con Colón hasta 2026, y su permanencia dependerá más de su historial y antecedentes, especialmente lo realizado en Nueva Chicago, que de la imagen que viene mostrando en la institución santafesina. Castro enfrenta el desafío de revertir un presente que hasta ahora no logra consolidarlo como el centrodelantero de referencia que se esperaba.

Para el partido del sábado en Caseros, todo indica que Castro no será parte del once inicial, reflejando la necesidad de Colón de buscar soluciones ofensivas y un equipo más equilibrado para cerrar la fase regular de la Zona B con una imagen más positiva.