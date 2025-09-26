Uno Santa Fe | Ovación | Cerúndolo

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

El argentino aún no se reencuentra con el gran nivel que tuvo a principios de temporada.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 10:33hs
Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

El tenista argentino Francisco Cerúndolo sufrió una sorpresiva derrota en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y sigue sin poder salir de su flojo momento a nivel profesional.

Cerúndolo, quien actualmente ocupa el puesto número 21 del ranking ATP, cayó 4-6, 6-3 y 6-4 con el estadounidense Learner Tien, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 15 minutos.

De esta manera, Cerúndolo sigue dejando pasar oportunidades para continuar escalando en el ranking luego del impresionante arranque de temporada que tuvo, metiéndose en varias ocasiones en cuartos de final de torneos de Masters 1000 y alcanzando incluso las semifinales en Madrid.

Sin embargo, a partir de Roland Garros el argentino empezó a sufrir derrotas tempraneras en torneos importantes, tal como ocurrió en la primera ronda del Grand Slam parisino y de Wimbledon, mientras que en el US Open se despidió en la segunda rueda al perder de manera insólita contra el suizo Leandro Riedi.

Pese a esta sorpresiva derrota, Cerúndolo no perderá puntos en el ranking.

Luego de la derrota de Cerúndolo ya no quedan argentinos en este torneo, ya que Camilo Ugo Carabelli también se despidió en la primera ronda de este torneo al verse superado por el español Alejandro Davidovich Fokina.

La otra gran sorpresa del día fue la derrota del ruso Andrey Rublev, quien llegada a este torneo como el sexto preclasificado.

Rublev, que está teniendo un 2025 para el olvido, sumó otra dura caída al perder 7-6(3) y 6-3 ante el italiano Flavio Cobolli, un jugador que está evolucionando de gran manera en su juego esta temporada.

Los resultados del día en el ATP 500 de Beijing

  • Alexander Zverev (2°) – Lorenzo Sonego
  • Alex de Miñaur (3°) a Bu Yunchaokete: 6-4 y 6-0
  • Lorenzo Musetti (4°) – Giovanni Mpetshi Perricard
  • Flavio Cobolli a Andrey Rublev (6°): 7-6(3) y 6-3
  • Jakub Mensik (7°) a Miomir Kecmanovic: 7-5 y 6-4
  • Daniil Medvedev (8°) a Cameron Norrie: 6-3 y 6-4
  • Corentin Moutet a Tallon Griekspoor: 6-4 y 7-5
  • Adrian Mannarino a Aleksandr Bublik: 6-3 y 6-2
  • Learner Tien a Francisco Cerúndolo: 4-6, 6-3 y 6-4
  • Arthur Cazaux a Shang Juncheng: 0-6, 7-6(5) y 7-5
  • Arthur Rinderknech a David Goffin: 6-4, 3-6 y 6-4
Cerúndolo Beijing ATP
Noticias relacionadas
prefederal: almagro a volvio a ganar el clasico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

como se encuentra el historial entre union y banfield

Cómo se encuentra el historial entre Unión y Banfield

central cordoba y tigre, choque de entonados en santiago del estero

Central Córdoba y Tigre, choque de entonados en Santiago del Estero

platense y san martin (sj), con diferentes necesidades en vicente lopez

Platense y San Martín (SJ), con diferentes necesidades en Vicente López

Lo último

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Último Momento
No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Ovación
Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Policiales
Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'