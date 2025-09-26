Central Córdoba y Tigre, choque de entonados en Santiago del Estero

Central Córdoba y Tigre chocan este viernes en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de la Argentina en el Estadio Alfredo Terrera. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Ferroviario” viene de rescatar un agónico empate ante Boca tras estar perdiendo 0-2 en la Bombonera, y llega afilado a este encuentro ante un “Matador” que llega tras ganarle de local a Aldosivi.

Probables formaciones de Central Córdoba vs Tigre

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.