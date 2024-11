Comienzan las finales en el torneo local de vóleibol

Tras haber concluido la etapa de play off quedaron diagramados los cruces finales de los torneos de la Asociación Santafesina de Vóley en ambas ramas. Al mejor de tres jugarán por la copa de Oro, en primera división, Banco con Villa Dora en mujeres, y Libertad de San Jerónimo Norte lo hará con Villa Dora en varones. También se darán los cruces de copa Plata en ambas ramas, yn las demás categorías.

Se vienen las finales del torneo de vóley local

El Torneo Oficial de la Asociación Santafesina de Vóley comenzará a disputar la etapa de definiciones. En la rama femenina, por la copa de Oro, en primera división, este jueves 28 de noviembre, a las 21.30, en el estadio ubicado en Ruperto Godoy y Güemes, se medirán Villa Dora con Banco Provincial. En semifinales, Banco derrotó a Unión de Santa Fe por 2 a 0, y las Doras eliminaron 2 a 0 a Echague de Paraná. La Copa de Plata, la animarán Regatas de Santa Fe se medirá con Gimnasia y Esgrima A en el Tribu Mocoretá a partir de las 22.

En cuanto a la rama masculina, el viernes 29, a las 21.30, la primera final la animarán Villa Dora con Libertad de San Jerónimo Norte en la ciudad de Santa Fe. En semifinales, los santafesinos eliminaron por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima A, y los liberteños derrotaron a Colón de Santa Fe por 2 a 0. Por la copa de Plata, este jueves 28, a las 20.45, Alma Juniors de Esperanza se medirá con Unión de Santa Fe.

vóley2.jpg Banco Provincial realizó una gran campaña, y la final de ida la jugará en barrio Sargento Cabral.

En la categoría Sub 18, en damas, en la presente jornada de miércoles, por la copa de Oro, a las 21, se medirán Banco Provincial con Gimnasia y Esgrima, y la copa de Plata, desde las 21.30, lo harán Paracao de Paraná con Alma Juniors de Esperanza. El cruce de la copa de Bronce, será a partir de las 21, entre Unión de Esperanza y Libertad de San Jerónimo Norte.

En Sub 18 masculino, este jueves 28, a las 21.30, por el tercer puesto jugarán Jorge Newbery de Gálvez con Paracao de Paraná, y en la copa de Plata, a las 20.45, Alma Juniors se cruzará con Gimnasia y Esgrima, y por el tercer puesto, a las 21, lo harán Unión de Santa Fe con Atlético Franck.

En categoría Sub 14, este miércoles 27, a las 21, jugarán Central San Carlos con Gimnasia y Esgrima en la rama femenina, mientras que en Sub 21 masculino, se medirán a partir de las 21.30, Jorge Newbery de Gálvez con Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El jueves 28, en Sub 21, en la rama femenina, será el primer cruce por el tercer puesto, a las 21, jugarán Central San Carlos con Unión de Santa Fe.

- Las finales del Torneo ASV 2024

- Rama femenina:

Sub 16: Gimnasia vs. Banco Provincial

Sub 18: Banco Provincial vs. Gimnasia y Esgrima

Sub 21: Gimnasia y Esgrima vs. Villa Dora

1° División: Banco Provincial vs. Villa Dora

- Rama masculina:

Sub 16: Paracao vs. Libertad

Sub 18: Libertad vs. Villa Dora

Sub 21: Villa Dora vs. Libertad

1° División: Libertad SJN vs. Villa Dora