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Como paga una millonada para quedarse con Nicolás Paz

Nicolás Paz seguirá en Como de Italia tras un acuerdo con Real Madrid, que mantendrá el control sobre los derechos del futbolista con una cláusula de recompra

26 de junio 2026 · 16:56hs
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Como paga una millonada para quedarse con Nicolás Paz

El argentino Nicolás Paz continuará en Como de Italia tras un acuerdo alcanzado con Real Madrid, que mantendrá el control sobre los derechos deportivos del futbolista mediante una cláusula de recompra.

La decisión responde tanto al pedido del propio jugador como a la buena relación entre ambas instituciones, después del gran paso que tuvo el mediocampista ofensivo por la Serie A en la pasada temporada.

El conjunto italiano desembolsará 60 millones de euros para quedarse con el pase del argentino de 21 años, mientras que el Real Madrid conservará una opción de recompra fijada en 80 millones de euros.

De esta manera, la entidad española evita desprenderse definitivamente de una de sus mayores promesas y se asegura la posibilidad de recuperarlo cuando considere que el contexto deportivo sea el adecuado.

La operación representa una estrategia cada vez más habitual en la política del club de Valdebebas: permitir que los jóvenes talentos continúen su desarrollo en equipos competitivos, con continuidad y protagonismo, sin perder el control sobre su futuro.

Aunque el Madrid había ejecutado previamente la cláusula de recompra de nueve millones de euros que figuraba en el contrato del jugador, finalmente optó por reformular la operación tras las conversaciones con el Como y la voluntad del futbolista.

Desde la dirigencia merengue consideran que el regreso inmediato de Paz no era la mejor alternativa debido a la fuerte competencia existente en el primer equipo. En cambio, entienden que seguir bajo las órdenes de Cesc Fàbregas le permitirá continuar creciendo en un entorno donde ya es una pieza clave.

Los números de Nicolás Paz en Como

Los números respaldan esa decisión: Nico Paz acumula 19 goles y 17 asistencias en 75 partidos oficiales con la camiseta del Como, rendimiento que lo convirtió en una de las figuras de la Serie A y elevó su cotización hasta los 80 millones de euros.

Como Nicolás Paz Madrid
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