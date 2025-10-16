Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Una empresa argentina tendrá un gran protagonismo en el diseño del monoplaza este fin de semana en Austin

16 de octubre 2025 · 10:21hs
Alpine presentó los nuevos colores para sus monoplazas.

Alpine presentó los nuevos colores para sus monoplazas.

La escudería francesa de Fórmula 1, Alpine, presentó los nuevos colores para sus monoplazas en una publicidad que tuvo como protagonistas al futbolista brasilero Neymar y a uno de sus pilotos oficiales, el argentino Franco Colapinto.

Durante el video con el que se presentaron los nuevos colores del Alpine, Colapinto tiene que realizar una carrera con distintos medios de transporte de Mercado Libre, una de las empresas que más apoya al argentino.

Cuando parecía que el triunfo iba a quedar en manos de Colapinto, aparece el avión de la empresa fundada por Marcos Galperín para superarlo en la última recta.

En el final de la publicidad, Colapinto observa cómo estará su monoplaza con los detalles en amarillo en el alerón y en la parte trasera para el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, y destaca: “Quedó flama, ¿no?”. Estos colores también se usarán durante los Grandes Premios de México y Brasil.

