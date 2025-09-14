Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

Instituto se hizo fuerte en Alta Córdoba y venció por 2-0 a Argentinos Juniors por la fecha 8 del Clausura

Instituto se hizo fuerte en el estadio Juan Domingo Perón y venció por 2-0 a Argentinos Juniors por la fecha 8 del Clausura . Los goles del encuentro para el conjunto local fueron Alex Luna de penal, a los 45 minutos del primer tiempo, y Gastón Lodico por la misma vía, a los 46’ del complemento.

Por otro lado, el defensor Francisco Álvarez vio la tarjeta roja a los 43’ de la segunda mitad en la visita y dejó a su equipo con diez jugadores con poco tiempo para el final de la partida.

Con este resultado, el Bicho de La Paternal no pudo meterse entre los ocho primeros de la Zona A del campeonato local para disputar los Playoffs y dejó escapar puntos importantes en la tabla anual para pelear por un puesto en la Copa Libertadores 2026.

Ahora, los dirigidos por Nicolás Diez deberán recibir a Banfield en el recinto Diego Armando Maradona, el domingo 21 de septiembre desde las 19:00 por la novena jornada del certamen.

Por su parte, el cuadro cordobés quedó en la undécima posición con 9 puntos, mismos que Atlético Tucumán (8°), último clasificado de momento a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

A los 41 minutos del primer tiempo, el árbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima a favor de La Gloria por una supuesta sujeción de Sebastián Prieto sobre Nicolás Cordero. En tanto, Alex Luna fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos. El delantero remató al medio mientras que Diego Rodríguez, arquero de Argentinos Juniors, se arrojó hacia la izquierda.

En una jugada idéntica, que también desató la polémica y el enojo del elenco de La Paternal, el juez principal volvió a sancionar penal para Instituto. Esta vez, quien disparó fue Gastón Lodico con igual resultado para sentenciar el triunfo a los 46 minutos del complemento.

Embed - LA GLORIA LE GANÓ AL BICHO Y CORTÓ LA MALA RACHA | Instituto 2-0 Argentinos Jrs. | RESUMEN

Formaciones de Instituto y Argentinos

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Nicolás Zalazar, Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Lucas Rodríguez, Damián Puebla; Nicolás Cordero, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Hernán López Muñoz, Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.

Gol en el primer tiempo: 45m Alex Luna (I)

Gol en el segundo tiempo: 46m Gastón Lodico (I)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz (A); 19m Juan Ignacio Méndez por Nicolás Cordero (I); 19m Jhon Cordoba por Damián Puebla (I); 22m Ismael Sosa por Hernán López (A); 23m Emiliano Viveros por Leandro Lozano (A); 23m Joaquín Gho por Sebastián Prieto (A); 31m Rúben Bentancourt por Alan Lescano (A); 36m Luca Klimowicz por Alex Luna (I); 45m Francis Mac Allister por Gastón Lodico (I).

Incidencias en el primer tiempo: 43m Francisco Álvarez, expulsado (A).

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Fernando Espinoza.