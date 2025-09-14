Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

Instituto se hizo fuerte en Alta Córdoba y venció por 2-0 a Argentinos Juniors por la fecha 8 del Clausura

14 de septiembre 2025 · 19:30hs
Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

@InstitutoACC

Instituto se hizo fuerte en el estadio Juan Domingo Perón y venció por 2-0 a Argentinos Juniors por la fecha 8 del Clausura. Los goles del encuentro para el conjunto local fueron Alex Luna de penal, a los 45 minutos del primer tiempo, y Gastón Lodico por la misma vía, a los 46’ del complemento.

Por otro lado, el defensor Francisco Álvarez vio la tarjeta roja a los 43’ de la segunda mitad en la visita y dejó a su equipo con diez jugadores con poco tiempo para el final de la partida.

Con este resultado, el Bicho de La Paternal no pudo meterse entre los ocho primeros de la Zona A del campeonato local para disputar los Playoffs y dejó escapar puntos importantes en la tabla anual para pelear por un puesto en la Copa Libertadores 2026.

Ahora, los dirigidos por Nicolás Diez deberán recibir a Banfield en el recinto Diego Armando Maradona, el domingo 21 de septiembre desde las 19:00 por la novena jornada del certamen.

Por su parte, el cuadro cordobés quedó en la undécima posición con 9 puntos, mismos que Atlético Tucumán (8°), último clasificado de momento a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

A los 41 minutos del primer tiempo, el árbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima a favor de La Gloria por una supuesta sujeción de Sebastián Prieto sobre Nicolás Cordero. En tanto, Alex Luna fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos. El delantero remató al medio mientras que Diego Rodríguez, arquero de Argentinos Juniors, se arrojó hacia la izquierda.

En una jugada idéntica, que también desató la polémica y el enojo del elenco de La Paternal, el juez principal volvió a sancionar penal para Instituto. Esta vez, quien disparó fue Gastón Lodico con igual resultado para sentenciar el triunfo a los 46 minutos del complemento.

Embed - LA GLORIA LE GANÓ AL BICHO Y CORTÓ LA MALA RACHA | Instituto 2-0 Argentinos Jrs. | RESUMEN

Formaciones de Instituto y Argentinos

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Nicolás Zalazar, Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Lucas Rodríguez, Damián Puebla; Nicolás Cordero, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Hernán López Muñoz, Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.

Gol en el primer tiempo: 45m Alex Luna (I)

Gol en el segundo tiempo: 46m Gastón Lodico (I)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz (A); 19m Juan Ignacio Méndez por Nicolás Cordero (I); 19m Jhon Cordoba por Damián Puebla (I); 22m Ismael Sosa por Hernán López (A); 23m Emiliano Viveros por Leandro Lozano (A); 23m Joaquín Gho por Sebastián Prieto (A); 31m Rúben Bentancourt por Alan Lescano (A); 36m Luca Klimowicz por Alex Luna (I); 45m Francis Mac Allister por Gastón Lodico (I).

Incidencias en el primer tiempo: 43m Francisco Álvarez, expulsado (A).

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Fernando Espinoza.

Instituto Argentinos Clausura
Noticias relacionadas
la reserva de union buscara mantenerse bien arriba ante instituto en alta cordoba

La Reserva de Unión buscará mantenerse bien arriba ante Instituto en Alta Córdoba

boca puede esperar: russo continuara internado unos dias mas

Boca puede esperar: Russo continuará internado unos días más

con gol olimpico de di maria, rosario central empato con boca en el gigante de arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

tc: canapino comenzo con un triunfo la copa oro y sumo su segunda victoria consecutiva

TC: Canapino comenzó con un triunfo la Copa Oro y sumó su segunda victoria consecutiva

Lo último

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Último Momento
Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Ovación
Tarragona: ¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra

Tarragona: "¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra"

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Mauro Pittón: El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo

Mauro Pittón: "El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo"

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional