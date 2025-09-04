Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca puede esperar: Russo continuará internado unos días más

Miguel Russo, DT de Boca, sigue internado en el instituto Fleni debido a una infección urinaria y los médicos determinaron que el cuadro precisa un seguimiento

4 de septiembre 2025 · 18:42hs
Boca puede esperar: Russo continuará internado unos días más

Miguel Russo, entrenador de Boca, continúa internado en el instituto Fleni debido a una infección urinaria. Los médicos determinaron que el cuadro requiere un seguimiento cercano y que, hasta que la infección no ceda por completo, no recibirá el alta.

El DT pasó ya su segunda noche hospitalizado. Los especialistas lo mantienen hidratado con suero y le administran antibióticos de manera intravenosa. Los cultivos detectaron una bacteria fuerte, lo que llevó a los profesionales a descartar un tratamiento ambulatorio. Por ahora, el escenario no cambiará y se prevé que Russo permanezca internado varios días más para evitar complicaciones o recaídas.

Russo no vuelve a Boca por ahora

El miércoles, Russo recibió la visita de Ignacio, su hijo y actual delantero de Tigre. Desde su entorno aseguran que el técnico está de buen ánimo y con ganas de regresar a su casa para retomar el trabajo con el plantel. Sin embargo, por recomendación médica, eso no ocurrirá en el corto plazo.

Ante la ausencia de Russo, Claudio Úbeda asumió la conducción de las prácticas en el predio. Lo acompañan Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo; los preparadores físicos Adrián Gerónimo y Cristian Aquino; y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros. El cuerpo técnico continuará guiando los entrenamientos hasta que el DT pueda volver.

Hasta el momento, Boca no emitió ningún comunicado oficial ni publicó mensajes en sus redes sobre la situación de su entrenador, aunque se sabe que dirigentes y allegados siguen de cerca cada detalle de la internación. El plantel volvió a trabajar el miércoles sin la presencia de su técnico, que en sus últimas apariciones públicas ya había mostrado un visible desgaste físico y falta de energía.

A sus 69 años, Russo enfrenta este nuevo desafío de salud. La expectativa de su círculo íntimo y del mundo Boca es que, tras la internación y el tratamiento, pueda mejorar su condición y recibir el alta médica pronto. Hasta entonces, seguirá en observación en el Fleni mientras el equipo avanza bajo la conducción de Úbeda.

