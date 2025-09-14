Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Mauricio Martínez destacó la victoria de Unión, en lo que significa para su momento personal y para el equipo, líder de la Zona A.

Mauricio Martínez fue una de las figuras de Unión en La Plata, donde el equipo rojiblanco se impuso 3-1 a Gimnasia. Autor del tercer gol, el mediocampista destacó la importancia del triunfo y el trabajo colectivo: “No nos sobra nada, pero estos tres puntos nos fortalecen. Tenemos que seguir trabajando por el bien del equipo y mantener este camino”.

Sobre su tanto, Martínez explicó la jugada: “Fue muy rápida. La robamos en el medio, se la doy al Chelo (Estigarribia) y después Juli (Palacios) la toca, yo nada más tuve que empujarla. La jugada fluyó de forma natural y pudimos concretar”.

El mediocampista también valoró el momento personal: “Creo que sí, estoy en un buen momento desde que llegué a Unión. La pretemporada fue clave y con la confianza del entrenador todo fluye mejor. Ahora pienso en los ocho partidos que quedan y en que el equipo siga sumando para mantenerse lejos de la zona baja”.

Martínez, y los registros de Unión como visitante

Martínez remarcó el cambio de actitud del equipo como visitante: “Se nota más valentía, se refleja dentro de la cancha. Venimos sumando de visitante y eso es muy importante. Además, me complementé muy bien con Mauro Pittón; nos conocemos de inferiores y eso nos da confianza dentro del área”.

Con esta victoria, Unión sigue escalando en la Zona A del Torneo Clausura y refuerza su confianza para encarar la recta final de la temporada. Mauricio Martínez y sus compañeros saben que mantener la humildad y la intensidad será clave para sostener el buen momento.