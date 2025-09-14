Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Mauricio Martínez destacó la victoria de Unión, en lo que significa para su momento personal y para el equipo, líder de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2025 · 18:54hs
Mauricio Martínez y la victoria de Unión: Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo

Prensa Unión

Mauricio Martínez fue una de las figuras de Unión en La Plata, donde el equipo rojiblanco se impuso 3-1 a Gimnasia. Autor del tercer gol, el mediocampista destacó la importancia del triunfo y el trabajo colectivo: “No nos sobra nada, pero estos tres puntos nos fortalecen. Tenemos que seguir trabajando por el bien del equipo y mantener este camino”.

Martínez y la gran jugada para su gol

Sobre su tanto, Martínez explicó la jugada: “Fue muy rápida. La robamos en el medio, se la doy al Chelo (Estigarribia) y después Juli (Palacios) la toca, yo nada más tuve que empujarla. La jugada fluyó de forma natural y pudimos concretar”.

LEER MÁS: Madelón, cabeza fría en Unión: "La palabra campeonato está prohibida"

El mediocampista también valoró el momento personal: “Creo que sí, estoy en un buen momento desde que llegué a Unión. La pretemporada fue clave y con la confianza del entrenador todo fluye mejor. Ahora pienso en los ocho partidos que quedan y en que el equipo siga sumando para mantenerse lejos de la zona baja”.

Martínez, y los registros de Unión como visitante

Martínez remarcó el cambio de actitud del equipo como visitante: “Se nota más valentía, se refleja dentro de la cancha. Venimos sumando de visitante y eso es muy importante. Además, me complementé muy bien con Mauro Pittón; nos conocemos de inferiores y eso nos da confianza dentro del área”.

LEER MÁS: Madelón, cabeza fría en Unión: "La palabra campeonato está prohibida"

Con esta victoria, Unión sigue escalando en la Zona A del Torneo Clausura y refuerza su confianza para encarar la recta final de la temporada. Mauricio Martínez y sus compañeros saben que mantener la humildad y la intensidad será clave para sostener el buen momento.

Unión Martínez Gimnasia
Noticias relacionadas
mauro pitton: el trabajo diario es lo que nos permitio crecer como equipo

Mauro Pittón: "El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo"

madelon, cabeza fria en union: la palabra campeonato esta prohibida

Madelón, cabeza fría en Unión: "La palabra campeonato está prohibida"

la plata hace la felicidad: union le gano a gimnasia y se subio a la punta de la zona a

La Plata hace la felicidad: Unión le ganó a Gimnasia y se subió a la punta de la Zona A

union hizo pata ancha en la plata, le gano a gimnasia y es lider de la zona a

Unión hizo pata ancha en La Plata, le ganó a Gimnasia y es líder de la Zona A

Lo último

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Último Momento
Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Ovación
Tarragona: ¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra

Tarragona: "¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra"

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Mauro Pittón: El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo

Mauro Pittón: "El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo"

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional