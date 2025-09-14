Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

Colón no para de defraudar y la caída ante Talleres (RE) sigue estirando el suplicio en la lucha por la permanencia. Quedan nueve en juego. La tabla

14 de septiembre 2025 · 18:43hs
Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

La derrota de Colón en el Pedro Comelli 2-0 ante Talleres (RE) volvió a encender las alarmas por la fecha 31 del Grupo B de la Primera Nacional. Sobre todo, porque desperdició otra oportunidad de sellar la permanencia. Necesitaba apenas un punto, pero volvió a dejar una imagen deslucida, carente de rebeldía y actitud.

Más allá de que los jugadores se incomoden cuando se señala ese déficit, la realidad es que el Sabalero atraviesa un presente desastroso desde lo futbolístico, con una racha que ya suma ocho partidos sin victorias.

Con este resultado, Talleres (RE) recortó diferencias y se puso a ocho puntos del Sabalero cuando restan nueve en juego. La distancia sigue siendo considerable, pero el contexto agranda la incomodidad: el equipo de Ezequiel Medrán no logra dar el golpe de autoridad que le permita respirar tranquilo.

En paralelo, Defensores Unidos (CADU) todavía conserva una chance matemática, aunque está prácticamente sentenciado en la pelea por la permanencia. Todo parece indicar que la definición pasa únicamente por Colón, que tiene en sus manos la posibilidad de cerrarlo cuanto antes en la próxima jornada cuando reciba a Deportivo Morón, con la obligación de, al fin, ponerle fin a esta novela. Depende de sí mismo, pero la sensación es la misma desde hace varias fechas.

Otros resultados de domingo en la Primera Nacional

Los Andes 1-Almagro 0

Nueva Chicago 1-Gimnasia (J) 0

Tristán Suárez 2-Colegiales 2

Ferro 0-San Miguel 1

Chacarita 0-Almirante Brown 1

San Telmo 3-Central Norte 1

Maipú 0-All Boys 0

Güemes 1-Racing de Córdoba 0

Patronato 1-Quilmes 0

Deportivo Madryn 1-Alvarado 0

Así quedó Colón en la tabla del grupo B

image
Col&oacute;n vive una pesadilla en la Primera Nacional.

Colón vive una pesadilla en la Primera Nacional.

Colón Talleres (RE) Primera Nacional
