Tarragona: "¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra"

Cristian Tarragona, autor del segundo gol de la victoria de Unión ante Gimnasia en La Plata, destacó el gran momento que se refleja en la pelea por el título.

Por Ovación

14 de septiembre 2025 · 18:33hs
Tarragona: ¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra

Cristian Tarragona volvió a ser decisivo para Unión. El delantero tatengue, ex-Gimnasia, marcó el segundo tanto en la victoria 3-1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo y, al finalizar el partido, expresó su emoción por lo conseguido en un encuentro que tuvo un condimento personal muy especial.

La satisfacción de Cristian Tarragona en Unión

“Contento por el triunfo, por el esfuerzo que hizo el equipo. Feliz por volver a marcar, que para mí es muy importante. Este era un partido muy especial por lo que viví acá en Gimnasia, así que mi respeto ante todo. Nos llevamos tres puntos fundamentales para seguir sumando”, manifestó Tarragona.

El atacante rojiblanco destacó la riqueza colectiva del plantel: “Tenemos una mezcla de todo: chicos jóvenes, jugadores de experiencia, y mucha humildad. Sabemos que todos los partidos son duros y que si uno no corre complica al resto. Eso lo tenemos claro y por eso siempre trabajamos para el equipo”.

Unión, líder de la Zona A

Con el triunfo, Unión se subió a lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura. Tarragona valoró el presente, pero también apeló a la mesura: “Para eso estamos trabajando, con humildad, calladitos, siempre buscando sumar donde sea. ¿Soñar? Sí, siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra. Ahora toca disfrutar y pensar en el partido que viene”.

El delantero cerró con un mensaje de afecto a los suyos: “Quiero mandarle un saludo a mi familia que está en Santa Fe, a mis hijos Olivia y Alejo, a mi mujer, a mis hermanos y a mis viejos. Ellos siempre me acompañan”.

