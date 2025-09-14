El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Colón fue un desastre en Escalada y no pudo sumar el punto que necesitaba para salvarse. Los hinchas en las redes sociales volvieron a explotar

Colón atraviesa un presente que parece no encontrar fondo y la derrota 2-0 frente a Talleres (RE) , cuando apenas necesitaba un punto para asegurar la permanencia en la Primera Nacional, volvió a encender la bronca de los hinchas , que ya sienten que este plantel se acostumbró a perder.

El equipo, lejos de transmitir rebeldía, mostró nuevamente apatía. Lo más preocupante es que, más allá del rival y del contexto, la actitud nunca apareció. Esa falta de compromiso es lo que más golpea al hincha, que percibe a este plantel como uno de los peores de la historia del club —si no el peor—, incapaz de dimensionar lo que está en juego.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la derrota ante Talleres (RE)

En las tribunas y, sobre todo, en las redes sociales, el termómetro del malestar se refleja con crudeza. La paciencia se agotó hace rato y los mensajes apuntan tanto a los jugadores como al cuerpo técnico –sí, ni Ezequiel Medrán se salva– y la dirigencia. La sensación es que, aun con la chance de salvarse al alcance de la mano, Colón no puede tener un instante de paz.

• LEER MÁS: El silencio, la única respuesta ahora en Colón ante la debacle deportiva

Lo que más duele en el pueblo sabalero es la resignación. El hincha espera, casi por inercia, que llegue una reacción que nunca aparece. Ya no hay ilusión, solo fastidio y cansancio frente a un equipo que no logra dar la talla y que, en lugar de generar confianza, transmite más dudas partido tras partido.

• LEER MÁS: Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

El futuro inmediato pone a Colón frente a Morón en el Brigadier López. Un empate alcanzará para asegurar la permanencia. Sin embargo, lo que más preocupa no es la tabla, sino la fractura emocional entre el equipo y su gente. El enojo ya no tiene techo y la relación está en un punto de no retorno.

El enojo de los hinchas de Colón

image Bronca generaliza en los hinchas de Colón.

image

image

image