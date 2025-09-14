Uno Santa Fe | Colón | Colón

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Colón fue un desastre en Escalada y no pudo sumar el punto que necesitaba para salvarse. Los hinchas en las redes sociales volvieron a explotar

14 de septiembre 2025
Colón atraviesa un presente que parece no encontrar fondo y la derrota 2-0 frente a Talleres (RE), cuando apenas necesitaba un punto para asegurar la permanencia en la Primera Nacional, volvió a encender la bronca de los hinchas, que ya sienten que este plantel se acostumbró a perder.

El equipo, lejos de transmitir rebeldía, mostró nuevamente apatía. Lo más preocupante es que, más allá del rival y del contexto, la actitud nunca apareció. Esa falta de compromiso es lo que más golpea al hincha, que percibe a este plantel como uno de los peores de la historia del club —si no el peor—, incapaz de dimensionar lo que está en juego.

En las tribunas y, sobre todo, en las redes sociales, el termómetro del malestar se refleja con crudeza. La paciencia se agotó hace rato y los mensajes apuntan tanto a los jugadores como al cuerpo técnico –sí, ni Ezequiel Medrán se salva– y la dirigencia. La sensación es que, aun con la chance de salvarse al alcance de la mano, Colón no puede tener un instante de paz.

Lo que más duele en el pueblo sabalero es la resignación. El hincha espera, casi por inercia, que llegue una reacción que nunca aparece. Ya no hay ilusión, solo fastidio y cansancio frente a un equipo que no logra dar la talla y que, en lugar de generar confianza, transmite más dudas partido tras partido.

El futuro inmediato pone a Colón frente a Morón en el Brigadier López. Un empate alcanzará para asegurar la permanencia. Sin embargo, lo que más preocupa no es la tabla, sino la fractura emocional entre el equipo y su gente. El enojo ya no tiene techo y la relación está en un punto de no retorno.

Bronca generaliza en los hinchas de Colón.

Bronca generaliza en los hinchas de Colón.

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Tarragona: "¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra"

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Mauro Pittón: "El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo"

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

