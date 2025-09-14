Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Boca igualó como visitante 1-1 frente a Rosario Central por la octava fecha del Clausura 2025, donde Ángel Di María volvió a dar la nota

14 de septiembre 2025 · 19:56hs
Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Boca igualó este domingo como visitante por 1-1 frente a Rosario Central por la octava fecha del Clausura, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el Xeneize, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24’ del mismo periodo.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo 21 de septiembre deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19:00.

El desarrollo del primer tiempo tuvo varias situaciones de gol para ambos lados, pero finalmente fue Leandro Brey, arquero de Boca, quien más entró en acción para mantener la igualdad en el resultado al descanso.

El conjunto de La Ribera aprovechó una desatención en la defensa canalla, jugaron rápido un tiro libre y Rodrigo Battaglia terminó conectando de cabeza un centro desde la derecha por parte de Brian Aguirre.

No obstante, tan solo cuatro minutos más tarde, el cuadro rosarino logró empatar la partida con una genialidad del delantero campeón del mundo Ángel Di María, quien estampó su sello en el marcador directamente desde el córner y desató la locura en el Gigante de Arroyito.

Por otro lado, en el complemento fueron los visitantes quienes hicieron mayores méritos para quedarse con el triunfo, mas no lograron volver a batir a Jorge Broun. A los 30 minutos, Williams Alarcón dejó pasar una clara ocasión para anotar el segundo tanto de Boca.

El mediocampista chileno recibió un gran pase filtrado de Miguel Merentiel, pero remató incómodo ante la presión de Agustín Sández y el balón se fue desviado por el palo izquierdo del guardameta canalla.

Embed - GOLAZO OLÍMPICO DE DI MARÍA Y EMPATE EN UN PARTIDAZO EN ARROYITO | R. Central 1-1 Boca | RESUMEN

Formaciones de Rosario Central y Boca

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Santiago Lopéz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles en el primer tiempo: 20m Rodrigo Battaglia (B); 24m Ángel Di María (R).

Cambio en el primer tiempo: 42m Enzo Copetti por Alejo Véliz (R).

Cambios en el segundo tiempo: 20m Federico Navarro por Gaspar Duarte (R); 20m Jaminton Campaz por Santiago López (R); 27m Williams Alarcón por Brian Aguirre (B); 28m Alan Velasco por Carlos Palacios (B); 35m Giovanni Cantizano por Ángel Di María (R); 43m Milton Giménez por Miguel Merentiel (B).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Lucas Novelli.

Rosario Central Boca Clausura
Noticias relacionadas
el manchester city goleo al united en el clasico de la premier league

El Manchester City goleó al United en el clásico de la Premier League

el santafesino luciano de cecco hizo historia mundial con la seleccion

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

bayer leverkusen no cedera a echeverri para jugar el mundial sub 20 con argentina

Bayer Leverkusen no cederá a Echeverri para jugar el Mundial Sub 20 con Argentina

el paratriatlon y triatlon con relevos cerraron los jadar en santa fe

El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

Lo último

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Último Momento
Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Ovación
Tarragona: ¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra

Tarragona: "¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra"

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Mauro Pittón: El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo

Mauro Pittón: "El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo"

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional