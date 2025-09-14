Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Boca igualó como visitante 1-1 frente a Rosario Central por la octava fecha del Clausura 2025, donde Ángel Di María volvió a dar la nota

Boca igualó este domingo como visitante por 1-1 frente a Rosario Central por la octava fecha del Clausura , llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el Xeneize, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24’ del mismo periodo.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo 21 de septiembre deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19:00.

El desarrollo del primer tiempo tuvo varias situaciones de gol para ambos lados, pero finalmente fue Leandro Brey, arquero de Boca, quien más entró en acción para mantener la igualdad en el resultado al descanso.

El conjunto de La Ribera aprovechó una desatención en la defensa canalla, jugaron rápido un tiro libre y Rodrigo Battaglia terminó conectando de cabeza un centro desde la derecha por parte de Brian Aguirre.

No obstante, tan solo cuatro minutos más tarde, el cuadro rosarino logró empatar la partida con una genialidad del delantero campeón del mundo Ángel Di María, quien estampó su sello en el marcador directamente desde el córner y desató la locura en el Gigante de Arroyito.

Por otro lado, en el complemento fueron los visitantes quienes hicieron mayores méritos para quedarse con el triunfo, mas no lograron volver a batir a Jorge Broun. A los 30 minutos, Williams Alarcón dejó pasar una clara ocasión para anotar el segundo tanto de Boca.

El mediocampista chileno recibió un gran pase filtrado de Miguel Merentiel, pero remató incómodo ante la presión de Agustín Sández y el balón se fue desviado por el palo izquierdo del guardameta canalla.

Embed - GOLAZO OLÍMPICO DE DI MARÍA Y EMPATE EN UN PARTIDAZO EN ARROYITO | R. Central 1-1 Boca | RESUMEN

Formaciones de Rosario Central y Boca

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Santiago Lopéz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles en el primer tiempo: 20m Rodrigo Battaglia (B); 24m Ángel Di María (R).

Cambio en el primer tiempo: 42m Enzo Copetti por Alejo Véliz (R).

Cambios en el segundo tiempo: 20m Federico Navarro por Gaspar Duarte (R); 20m Jaminton Campaz por Santiago López (R); 27m Williams Alarcón por Brian Aguirre (B); 28m Alan Velasco por Carlos Palacios (B); 35m Giovanni Cantizano por Ángel Di María (R); 43m Milton Giménez por Miguel Merentiel (B).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Lucas Novelli.