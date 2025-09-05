Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Reserva de Unión buscará mantenerse bien arriba ante Instituto en Alta Córdoba

La Reserva de Unión, que buscará mantenerse en los primeros lugares de la Zona A, visitará a Instituto, desde las 15. Cuáles serán los 11 tatengues.

5 de septiembre 2025 · 11:26hs
La Reserva de Unión afrontará este viernes un compromiso clave en la Zona B del certamen Proyección de la Liga Profesional, cuando visite a Instituto en el predio de La Agustina, en Alta Córdoba, desde las 15. El encuentro contará con arbitraje de Ariadna Palacios y acceso para los socios del Tatengue.

Unión, con chances de liderazgo

El conjunto santafesino llega motivado tras la victoria ante Racing por 3-1 y con 15 puntos, ubicándose en la cuarta posición de la tabla. Un triunfo ante La Gloria no solo consolidaría su posición, sino que incluso podría depositarlo como líder, dependiendo de otros resultados, aunque la Reserva rojiblanca ya aseguraría mantener su lugar entre los primeros cuatro, dado que los equipos que vienen por detrás ya completaron la octava jornada.

El local, Instituto, viene de una muy buena campaña y marcha tercero con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y solo una derrota. Dirigido por Bruno Martelotto, el equipo muestra un crecimiento constante y cuenta con figuras destacadas como el arquero Lautaro Espeche, el mediocampista central Valentino Arro, el creativo Uriel Guzmán, el veloz extremo Lorenzo Albarracín y el delantero Nehuén Mendoza, autor de un doblete en la última fecha frente a Independiente en la victoria por 3-0.

Formación probable de Unión

El Tatengue se presentará con: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Misael Aguirre, Mateo Peresutti, Lucas Cacciabue, Santiago Grella; Valentín Cerrudo y Ricardo Solbes.

El duelo en Alta Córdoba representa una oportunidad para que Unión continúe con su buena racha y se mantenga firme en la lucha por los primeros puestos, consolidando un crecimiento sostenido que el equipo viene mostrando desde el inicio del torneo.

