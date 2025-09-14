Uno Santa Fe | Santa Fe | Mayoristas

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Todavía no se registran aumentos en productos de consumo masivo exceptuando aceites y harinas, donde ya se aplicaron incrementos que rondan entre el 5% y el 7%.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

14 de septiembre 2025 · 20:23hs
Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

La Cámara Santafesina de Distribuidores y Mayoristas(Casadya) aseguró que, pese a la suba del dólar en los últimos días, todavía no se registran aumentos generalizados en los productos de consumo masivo. La excepción está en aceites y harinas, donde ya se aplicaron incrementos que rondan entre el 5% y el 7%.

Por ahora todo muy tranquilo, excepto en aceites y harinas que rondan un aumento de entre un 5 y un 7%. El resto de los proveedores no nos están pasando aumento”, explicaron desde la entidad que nuclea a mayoristas de Santa Fe.

Aumentos en la próxima semana

En el sector admiten que los proveedores se mantienen expectantes respecto a la evolución del dólar en las próximas semanas. “Están analizando lo que va a pasar con la cotización real del dólar. Si esto se mantiene en estos niveles podemos llegar a tener algún tipo de retoque, aunque menor debido a que no hay ventas y el consumo está muy reprimido. Antes de tocar una lista estarán viendo si justifica o no un aumento”, remarcaron.

mayoristas precios justos inflación (1).jpg

La definición del Gobierno nacional también aparece como un factor clave. “Por ahora hay un impasse hasta tanto no se defina qué hará el Gobierno. Si hoy se tiene que comprar, harinas y aceites son los productos que se deberían pagar con un 5 y 7% de aumento respecto a la semana pasada. Otros productos se negocian o no se compran”, añadieron.

El contexto económico

La última semana estuvo marcada por una fuerte tensión en el mercado cambiario. El dólar paralelo superó nuevos récords por encima de los 1.400 pesos en medio de la incertidumbre política y económica, lo que generó dudas en los distintos sectores productivos y comerciales sobre la conformación de precios.

El Gobierno nacional busca contener la presión sobre el tipo de cambio a través de intervenciones del Banco Central y medidas de control, aunque los analistas señalan que la falta de definiciones en torno a la política cambiaria y fiscal alimenta la especulación.

En este marco, los mayoristas insisten en que cualquier aumento de precios dependerá de cómo se estabilice la moneda en los próximos días. Mientras tanto, el consumo interno sigue mostrando señales de debilidad, lo que limita la posibilidad de trasladar la suba del dólar de manera inmediata a las góndolas

Mayoristas aumentos
Noticias relacionadas
Detuvieron a un suboficial en actividad por realizar disparos al aire con el arma reglamentaria

Detuvieron a un suboficial en actividad por realizar disparos al aire con el arma reglamentaria

EPE reduce la burocracia y digitaliza gestiones: algunos trámites podrán resolverse hasta 18 veces más rápido

EPE reduce la burocracia y digitaliza gestiones: algunos trámites podrán resolverse hasta 18 veces más rápido

Noche de los Museos: hubo desfile militar nocturno y más de 80 espacios culturales abrieron sus puertas

Noche de los Museos: hubo desfile militar nocturno y más de 80 espacios culturales abrieron sus puertas

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé. Expectativa por la llegada de maquinaria importada para el montaje de las vigas

Avanza la obra del puente Santa Fe-Santo Tomé: la máquina clave que se importará para el montaje de vigas

Lo último

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Último Momento
Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Incertidumbre de mayoristas de Santa Fe ante las nuevas listas de precios luego del aumento del dólar

Pablo Farías sobre la nueva constitución: Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto

Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con gol olímpico de Di María, Rosario Central empató con Boca en el Gigante de Arroyito

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Ovación
Tarragona: ¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra

Tarragona: "¿Soñar con Unión? Siempre se puede, pero con los pies sobre la tierra"

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

Colón sigue sin sellar la permanencia y la presión aumenta en la tabla del grupo B

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Mauro Pittón: El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo

Mauro Pittón: "El trabajo diario es lo que nos permitió crecer como equipo"

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional