Pablo Farías sobre la nueva constitución: "Simplifica el sistema político y muestra que se puede gobernar distinto"

El diputado provincial del Partido Socialista y candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Pablo Farías , realizó un balance del trabajo de la Convención Reformadora y de la nueva Constitución de la provincia.

“Fue un evento de gran trascendencia institucional e histórica”, explicó Farías, en diálogo con Fabián Acosta en Mañana UNO por UNO 106.3 FM , refiriéndose a la ceremonia en la que convencionales constituyentes, gobernador, vicegobernadora, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte y ministros del Ejecutivo prestaron juramento a la nueva Constitución.

Logros de la Convención Reformadora

Según Farías, la Convención Reformadora logró mantener la participación de todos los bloques políticos durante todo el proceso, algo inédito respecto a reformas anteriores: “Más del 90% de los artículos reformados y agregados fueron aprobados por dos tercios o más de los convencionales. Esto le da fuerza y legitimidad a la reforma”.

Principales cambios y avances

El diputado resaltó los puntos más significativos de la nueva Constitución:

- Autonomía municipal y unificación del sistema electoral cada 4 años, con excepción de las principales ciudades, que renovarán sus concejos municipales cada 2 años.

- Protección de la Caja de Jubilaciones provincial, asegurando su carácter intransferible.

- Creación de nuevos institutos, como el Ministerio Público de la Acusación y las Defensorías, con carácter extra poder.

- Reelecciones acotadas: ningún cargo electivo podrá ser renovado por más de un período consecutivo adicional, estableciendo un máximo de 8 años continuos en cualquier puesto político.

- Revisión de privilegios y fueros legislativos, permitiendo investigaciones a legisladores sin la necesidad de autorización previa.

- Transformación de todas las localidades en intendencias, con diferencias según su tamaño y cartas orgánicas, manteniendo las particularidades en la gestión local.

“Se simplifica el sistema político y se generan ahorros al concentrar la mayoría de las elecciones cada cuatro años. Esto permite una mayor planificación y una renovación más efectiva del Estado”, señaló Farías.

Provincias Unidas y la alternativa política

Consultado sobre el panorama electoral hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre, Farías destacó que Provincias Unidas busca ofrecer una opción distinta, basada en la experiencia de gobernadores que han gestionado sus provincias con eficiencia y transparencia:

- Defensa de los intereses provinciales, frente a la reducción de fondos y la falta de atención del gobierno nacional en áreas clave como salud, educación y obra pública.

- Presentar una alternativa probada, que combina gestión eficiente con políticas de equilibrio fiscal y sostenimiento de los servicios básicos.

- Construir un proyecto con mirada 2027, sin volver al pasado ni repetir errores de gobiernos anteriores.

“El objetivo es mostrar que se puede gobernar distinto y que las provincias deben tener más voz en el Congreso, especialmente las que producen riqueza y generan divisas para el país”, afirmó Farías, señalando también la relevancia de acompañar la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia.

Hacia el futuro

Finalmente, Farías remarcó que la nueva Constitución y la propuesta de Provincias Unidas buscan garantizar renovación política, eficiencia en la gestión y mayor protagonismo de las provincias, marcando un camino de modernización y fortalecimiento institucional para Santa Fe.