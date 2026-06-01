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Ante las bajas temperaturas, lanzan una colecta solidaria de ropa, calzado y mantas para personas en situación de calle: a dónde donar

La campaña "Escuelas Solidarias" permanecerá abierta hasta el 30 de junio. Se reciben mantas, ropa y calzado en 14 instituciones educativas de la ciudad para acompañar a quienes atraviesan el invierno en condiciones de vulnerabilidad.

1 de junio 2026 · 18:26hs
Colecta solidaria: Lanzan campaña para juntar ropa

Colecta solidaria: Lanzan campaña para juntar ropa, calzado y mantas para personas en situación de calle.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, la Municipalidad de Santa Fe renovó la convocatoria a la solidaridad de los santafesinos a través de la campaña Escuelas Solidarias, una colecta destinada a reunir elementos de abrigo para personas en situación de calle.

La propuesta, coordinada por la Secretaría de Políticas de Cuidados y Acción Social junto a instituciones educativas de la ciudad, estará vigente hasta el próximo 30 de junio. Durante ese período, 14 escuelas y espacios educativos funcionarán como Puntos de Abrigo, donde podrán acercarse donaciones de ropa, calzado, mantas y otros elementos para enfrentar el frío.

Desde el municipio remarcaron que todos los artículos donados deben encontrarse en buenas condiciones para poder ser entregados a quienes más los necesitan.

Una vez finalizada la colecta, la Dirección de Acción Social será la encargada de clasificar y distribuir los elementos reunidos entre personas y familias en situación de vulnerabilidad.

LEER MÁS: Actitud Solidaria advierte que trabaja "al límite" y convoca voluntarios para asistir a personas en situación de calle

Dónde donar abrigo

Los puntos habilitados para recibir donaciones son:

  • Escuela N° 442 Juana del Pino (4 de Enero 2800), de 7 a 12.
  • Escuela N° 884 Ignacio Rodríguez (Vélez Sarsfield 5001), turno mañana.
  • Escuela N° 633 Centenario de Bolivia (Av. Blas Parera 7590), de 7 a 19.
  • Escuela N° 480 Manuel Belgrano (Moreno 3050), de 13.30 a 18.
  • Escuela N° 263 Alfonso Grilli (Balcarce 1251), de 8 a 17.
  • Escuela Secundaria UNL (Costanera Este), de 7.30 a 16.
  • Escuela N° 3114 IPEI Leonardo Da Vinci (Av. López y Planes 3513), de 8 a 14.
  • Escuela N° 1102 Don Bosco (Estanislao Zeballos 3333), de 7 a 12.30.
  • Escuela N° 20 Dr. Mariano Quiroga (Zavalía 866), de 8 a 16.
  • Escuela N° 256 Juan Bautista Bustos (Rivadavia 2933), de 8 a 17.
  • Escuela N° 1183 Mateo Booz (Vuelta del Paraguayo), de 7 a 13.
  • Escuela N° 1413 Monseñor Alfonso Durán (Los Nogales 2451), de 9 a 16.
  • Escuela N° 26 Patricio Cullen (Urquiza 6067), de 9 a 16.
  • Federación Universitaria del Litoral (1° de Mayo 3146).

Cómo obtener más información

Quienes deseen realizar consultas sobre la campaña pueden comunicarse con la Municipalidad al teléfono (0342) 4571888 o escribir al correo electrónico [email protected].

La iniciativa busca fortalecer las redes solidarias de la ciudad y brindar asistencia a las personas que más sufren el impacto de las bajas temperaturas durante el invierno.

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