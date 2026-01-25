Con un golazo de Almada, Atlético de Madrid aplastó al Mallorca en La Liga

El mediocampista argentino anotó el tercer tanto del encuentro en la victoria 3-0 del conjunto colchonero en el campeonato español.

Atlético de Madrid venció este domingo como local por 3-0 al Real Mallorca con un golazo del argentino Thiago Almada, en un partido correspondiente a la vigésimo primera fecha de la Liga de España.

El tanto del albiceleste surgido en Vélez llegó a los 42 minutos del complemento , mientras que David López convirtió un autogol a los 30’ del mismo periodo y Alexander Sorloth abrió el marcador a los 22’ de la etapa inicial para sellar la goleada.

El Atlético de Madrid, firme en el tercer lugar de la Liga

Con este resultado, el cuadro “Colchonero” alcanzó la tercera plaza del campeonato español con 44 puntos y desplazó al Villarreal a la cuarta ubicación tras su derrota contra el Real Madrid por 2-0.

Julián Álvarez, quien continúa con su sequía goleadora, y Giuliano Simeone fueron los argentinos que saltaron al terreno de juego del Riyadh Air Metropolitano, mientras que Nicolás González y Thiago Almada vieron acción en el segundo tiempo.

El volante ofensivo nacido en Ciudadela recibió la pelota dentro del área, dejó en el acmino a tres rivales y sacó un potente derechazo que rompió las manos del arquero Leo Román y se metió al fondo de la red.