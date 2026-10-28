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Conmebol abrió la venta de entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

Conmebol ya puso en marcha la comercialización de tickets de cara al gran encuentro entre Boca y Atlético Mineiro que se disputará el 21 de noviembre.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 10:05hs
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Conmebol abrió la venta de entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol habilitó este miércoles el operativo de venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que disputarán Boca y Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento de compra se gestiona íntegramente a través del sitio web oficial de la entidad sudamericana, y prevé un esquema escalonado por etapas.

La fase inicial quedó inaugurada a las 14:00 horas de la Argentina (12 de Colombia) y está reservada de forma exclusiva para los ciudadanos colombianos que residen en ese territorio, quienes pueden adquirir tickets para la Categoría 2 (tribuna Oriental).

Cada usuario local, acreditado mediante su documento de identidad, tiene permitido comprar un tope de cuatro accesos, con posibilidad de transferirlos por única vez a otro compatriota. Esta ventana preferencial se extenderá hasta el viernes 30 de octubre.

Apertura general y el turno de los hinchas de Boca

A partir del viernes 30 de octubre, desde las 14 (hora argentina), se habilitará la venta global para todo público sin importar la nacionalidad, abarcando las ubicaciones de Categoría 1 y los remanentes de Categoría 2.

Para la masa societaria de los equipos finalistas, Conmebol y las dirigencias de ambos clubes continúan coordinando las pautas de venta correspondientes a la Categoría 3, reservada para los sectores cabeceras.

La AFA notificó que las entradas destinadas a la parcialidad "xeneize" saldrán al mercado el próximo martes 3 de noviembre, mediante la plataforma virtual del certamen, aunque restan confirmarse los cupos totales asignados y la modalidad operativa para su adjudicación.

La final en Barranquilla representará la primera oportunidad en que el país colombiano aloje una definición a partido único de la Sudamericana. El club argentino irá en busca de su tercera conquista tras las coronaciones consecutivas en 2004 y 2005, mientras que el "Galo" de Belo Horizonte intentará alzar este trofeo continental por primera vez en su historia.

Precios y ubicaciones en el Metropolitano

El cuadro fijado por el organismo rector del fútbol sudamericano se divide en tres segmentos:

  • Categoría 1 (250 dólares): sector preferencial en la platea Occidental, situado inmediatamente detrás de los bancos de suplentes.
  • Categoría 2 (180 dólares): platea lateral (tribuna Oriental).
  • Categoría 3 (90 dólares): populares Norte y Sur, asignadas específicamente a los hinchas de Boca y Mineiro.

Conmebol Mineiro
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