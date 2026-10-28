Se completó la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Se bajó el telón del 5° capítulo del Torneo Oficial de damas, en el cual El Quillá superó por la mínima diferencia a Santa Fe Rugby en el Sergio Antoniazzi.

Náutico El Quillá logró un gran triunfo ante Santa Fe Rugby en el Sergio Antoniazzi por el Oficial de damas.

Se completó finalmente la fecha 5 del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el estadio Sergio Antoniazzi, a la vera del lago del Parque Sur, Náutico El Quillá consiguió derrotar a Santa Fe Rugby Club por la mínima diferencia. El único gol para la escuadra conducida por Nicolás Sequeira llegó a los 59 minutos con un gol de corto de Jazmín Neville.

Recordemos que de este modo se completó la fecha 5 que había sido postergada el feriado del 17 de agosto por las inclemencias del tiempo. Recordemos que CRAI se impuso a Banco Provincial por 3 a 2, Universitario de Santa Fe derrotó a El Quillá Amarillo por 1 a 0, y La Salle Jobson doblegó con una goleada por Colón de San Justo por 8 a 2.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Banco Provincial y CRAI 27; El Quillá 26; Santa Fe Rugby y La Salle Jobson 13, Universitario de Santa Fe 11, El Quillá Amarillo 10, Colón de San Justo 0.

En la próxima fecha a disputarse el próximo 7 de noviembre, por la duodécima jornada, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo será anfitrión de La Salle Jobson, El Quillá se medirá con Santa Fe Rugby, Banco Provincial con CRAI en el duelo de punteros y El Quillá Amarillo con Universitario de Santa Fe.

Por la disputa del Regional Sub 19 A en Rosario, con la participación de El Quillá y Banco Provincial, y el Regional Sub 14 A, en Regatas de Resistencia, con la presencia de Náutico El Quillá, este fin de semana habrá actividad reducida pero si relacionados a la zona Ascenso.

Por la fecha 5, del segundo estamento, el sábado 31 de octubre, a partir de las 14, Atlético Franck recibirá a Unión de Santa Fe, y en cumplimiento de la fecha 16, en el estadio Sergio Antoniazzi, a partir de las 13.30, Náutico El Quillá Blanco se medirá con Santa FE Rugby Club Azul. Quedarán pendiente de disputa para el 7 de noviembre los cruces entre: CRAR con Argentino de San Carlos, Santa Fe Rugby B con Alma Juniors, Colón con Santa Fe RC C, y CRAI Blanco con Atlético Franck.

Las posiciones en el certamen de ascenso se encuentran del siguiente modo: Alma Juniors de Esperanza 34, Argentino de San Carlos 31, CRAR y CRAI Blanco 22, Colón 19, Santa Fe Rugby B 17, Atlético Franck 14, Unión 7, Santa Fe Rugby C 4 y El Quillá Blanco 0.

Síntesis: El Quillá 1- Santa Fe Rugby 0 en el Torneo Oficial

El Quillá: Olivia Santoro, Jazmín Neville, Agustina Fernández, Ximena Mendoza, Valentina Colman, Virginia Suárez, Martina Borgo, Florencia Juri (c), Julia Ponzo, Lucía Celeri, Julia Quarchioni, Delfina Cuscueta, Sofía Fernández, Lola Busilacchio, Giuliana Lucca y Emilia Bechis. Entrenador: Ariel Pérez Carli.

Santa Fe Rugby: Lola Giauque, Pilar Benavídes, Josefina Botta, Delfina Colli, Emilia Depetris, Sofía Garofalo, Lola Iturraspe, Delfina López, Amparo Mayoraz, Simona Mochiutti, Lucila Patrizi, Martina Spuler, Emma Fiorio, Paz Meynardi, Justina Prazenicka, Victoria Poletti y Emilia Vidoz. DT: Nicolás Sequeira.

Goles: 59´ Jazmín Neville de corto (Quillá)

Tarjeta verde: Ximena Mendoza y Julia Quarchioni (Q).

Tarjeta amarilla: Martina Borgo (Q).

Árbitros: Nicolás Kakazú y Luana Olivera

Cancha: Sergio Antoniazzi (Quillá)