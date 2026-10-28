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Prisión preventiva a un hombre por intentar robar cables del Hospital Italiano en la ciudad de Santa Fe

La preventiva fue dispuesta como lo solicitó la fiscal Milagros Parodi, en los tribunales de la capital provincial. Al imputado se le atribuyó el ilícito

28 de octubre 2026 · 10:53hs
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Prisión preventiva a un hombre por intentar robar cables del Hospital Italiano en la ciudad de Santa Fe

Prisión preventiva a un hombre por intentar robar cables del Hospital Italiano en la ciudad de Santa Fe

Quedó en prisión preventiva un hombre cuyas iniciales son F. O. R., quien es investigado por un intento de robo de cables del Hospital Italiano en la ciudad de Santa Fe, el jueves de la semana pasada a la mañana.

La privación cautelar de la libertad fue solicitada por la fiscal Milagros Parodi y dispuesta por el juez Martín Torres, en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal señaló que “más allá de que la Defensa propuso medidas alternativas, el magistrado analizó las particularidades del caso y ordenó la preventiva porque era la única forma de mitigar los peligros procesales”.

Trepó un tapial de más de tres metros de altura que circunda el Hospital Italiano

Parodi indicó que “momentos antes de las 7 de la mañana del jueves de la semana pasada, el imputado trepó un tapial de más de tres metros de altura que circunda el Hospital Italiano, en la esquina de Santiago del Estero y Zavalla”.

“El hombre de iniciales F. O. R. actuó con la intención de sustraer cinco metros de cable trifásico que estaba tendido y alimentaba el sector del laboratorio del centro de salud”, remarcó la fiscal. “Aunque logró cortar ese tramo y trató de irse rápidamente del lugar, no pudo concretar su objetivo porque uno de los guardias del hospital advirtió el ilícito y avisó a la policía lo que estaba ocurriendo”, afirmó.

“Minutos más tarde, los uniformados aprehendieron al hombre investigado”, concluyó.

Calificación penal

Al imputado se le atribuyó la autoría de una tentativa de robo calificado (por escalamiento).

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