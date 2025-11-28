Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Tapia

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

En medio de la tensión que atraviesa el fútbol argentino, la Conmebol ratificó a Claudio Tapia como miembro del Consejo de FIFA.

28 de noviembre 2025 · 13:58hs
Claudio Tapia fue elegido por CONMEBOL como representante en el Consejo de FIFA

Claudio Tapia fue elegido por CONMEBOL como representante en el Consejo de FIFA

La Conmebol resolvió este viernes mantener a Claudio Tapia como representante de la entidad sudamericana en el Consejo de la FIFA, cargo que ocupaba de manera provisoria desde mayo. La decisión llega en un momento sensible para el fútbol argentino, marcado por disputas dirigenciales y cuestionamientos tras el final del Torneo Clausura.

Un respaldo que llega en plena controversia

El apoyo de la Conmebol se da en medio del conflicto que estalló en Argentina por la adjudicación del título de Liga a Rosario Central, medida que generó un cruce directo con Estudiantes de La Plata, encabezado por Juan Sebastián Verón. El clima político dentro de la AFA y su relación con los clubes volvió a tensionarse en los últimos días.

LEER MÁS: "Gracias Chiqui": un mensaje que sorprendió en Lanús en plena noche de Copa

La decisión del Congreso Extraordinario

El Congreso de la Conmebol, realizado en Lima, ratificó por unanimidad a Tapia como representante ante la FIFA. El dirigente argentino completará el mandato que había iniciado Ednaldo Rodrigues, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, destituido de su cargo meses atrás.

El comunicado oficial y los argumentos

La AFA difundió un texto en el que informó la continuidad de Tapia y destacó que el dirigente mantiene un rol protagónico dentro del organismo continental. También remarcaron su trayectoria desde 2017 al frente del fútbol argentino y recordaron que, bajo su conducción, la Selección argentina obtuvo la Copa del Mundo 2022. Además, Tapia ocupa actualmente la vicepresidencia segunda del organismo sudamericano.

Claudio Tapia Conmebol FIFA
Noticias relacionadas
claudio tapia defendio al arbitraje argentino: tan malo no es

Claudio Tapia defendió al arbitraje argentino: "Tan malo no es"

franco colapinto fue 20º en la practica del gp de qatar

Franco Colapinto fue 20º en la práctica del GP de Qatar

central cordoba y estudiantes buscan un lugar en cuartos:

Central Córdoba y Estudiantes buscan un lugar en cuartos:

Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia dialogan en el estadio de Estudiantes.

Verón explotó contra la AFA y advirtió: "estas cosas pueden terminar en un descenso"

Lo último

¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Último Momento
¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Los antivacunas y el hombre imán: las presentaciones en Diputados que generaron repudio

Los antivacunas y el hombre imán: las presentaciones en Diputados que generaron repudio

Ovación
Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

Verón explotó contra la AFA y advirtió: estas cosas pueden terminar en un descenso

Verón explotó contra la AFA y advirtió: "estas cosas pueden terminar en un descenso"

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL