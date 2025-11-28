Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

En medio de la tensión que atraviesa el fútbol argentino, la Conmebol ratificó a Claudio Tapia como miembro del Consejo de FIFA.

La Conmebol resolvió este viernes mantener a Claudio Tapia como representante de la entidad sudamericana en el Consejo de la FIFA , cargo que ocupaba de manera provisoria desde mayo. La decisión llega en un momento sensible para el fútbol argentino, marcado por disputas dirigenciales y cuestionamientos tras el final del Torneo Clausura.

El apoyo de la Conmebol se da en medio del conflicto que estalló en Argentina por la adjudicación del título de Liga a Rosario Central , medida que generó un cruce directo con Estudiantes de La Plata , encabezado por Juan Sebastián Verón. El clima político dentro de la AFA y su relación con los clubes volvió a tensionarse en los últimos días.

La decisión del Congreso Extraordinario

El Congreso de la Conmebol, realizado en Lima, ratificó por unanimidad a Tapia como representante ante la FIFA. El dirigente argentino completará el mandato que había iniciado Ednaldo Rodrigues, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, destituido de su cargo meses atrás.

El comunicado oficial y los argumentos

La AFA difundió un texto en el que informó la continuidad de Tapia y destacó que el dirigente mantiene un rol protagónico dentro del organismo continental. También remarcaron su trayectoria desde 2017 al frente del fútbol argentino y recordaron que, bajo su conducción, la Selección argentina obtuvo la Copa del Mundo 2022. Además, Tapia ocupa actualmente la vicepresidencia segunda del organismo sudamericano.